O Sul-Americano B, a segunda divisão da América do Sul, terá início nesse domingo com novos participantes. Rebatizado como 4 Nações Sul-Americano, o campeonato envolverá Peru (no papel, favorito, mas que não é campeão desde 2010), Venezuela (atual vice campeã), Costa Rica (que retorna à segunda divisão pela primeira vez desde 2011) e a Guatemala (debutante e país sede).

Os jogos vão rolar na Cidade da Guatemala, sendo a segunda vez que a competição ocorre na América Central (a outra vez foi em 2009 em San Jose, na Costa Rica). Todas as quatro seleções se enfrentarão, com o encerramento marcado para o sábado do dia 6 de outubro. Não foi revelado se o campeão poderá ter uma chance de repescagem contra a Colômbia, última colocada do Sul-Americano A deste ano.

Na primeira rodada, o time da casa, a Guatemala (Los Jaguares), enfrentará o Peru (Los Tumis), no primeiro jogo na história entre os dois países no XV. Na sequência, os olhos estarão sobre a atual vice campeã do torneio, a Venezuela (Las Orquídeas), historicamente a mais forte entre essas quatro seleções (campeã do Sul-Americano B em 2003, quando venceu o Brasil, e 2011), mas que vive problemas internos que poderão se refletir na preparação e consequente desempenho da equipe. O jogo dos venezuelanos é contra a Costa Rica (Los Guarias), que chega ao torneio credenciada pelo título da terceira divisão de 2017.

- Continua depois da publicidade -

Venezuela arriscada de não jogar

Ontem, foi noticiado que os atletas da Venezuela não obtiveram vistos para entrarem na Guatemala. A Federação Peruana de Rugby demonstrou solidariedade à Federação Venezuelana, que por sua vez deixou claro que a Federação Guatemalteca vem tentando ajudar a participação venezuelana na competição. Resta saber se uma solução será encontrada ou se o torneio terá apenas 3 times.

Domingo, dia 30/09

13h00 – Guatemala x Peru

15h00 – Venezuela x Costa Rica

Quarta-feira, dia 03/10

13h00 – Peru vs Costa Rica

15h00 – Guatemala vs Venezuela

Sábado, dia 06/10

13h00 – Guatemala vs Costa Rica

15h00 – Venezuela vs Peru

*Horários de Brasília