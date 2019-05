São José X Jacareí, Poli X Pasteur. Vale e Capital terão confrontos domésticos na semifinal e definirão seus representantes na decisão do Paulista A 2019. Os cruzamentos já vinham se desenhando desde a rodada passada e foram confirmados nesse sábado com o início da última rodada da fase de classificação, que terminou com o São José na frente, repetindo a campanha de 2018.

O dia começou com um movimentado SPAC x Jacareí. Se para os visitantes, a partida serviria mais como um esquenta para a próxima fase, para o SPAC, poderia significar a salvação ou condenação à repescagem e mesmo sem sua linha titular, o SPAC se mostrou um grande oponente diante do favoritismo adversário, contendo o avanço dos Jacarés e com um pack muito seguro em todas as formações, mas também sem levar perigo ao adversário nos vinte minutos iniciais. Léo Ceccarelli garantiu os primeiros pontos com três penais certeiros, e depois de um penal desperdiçado po Japa, Leco finalmente pontuou para os britânicos com um belo drop goal, o primeiro da temporada na divisão. Cruz fez o primeiro try da partida após receber livre de Eliel que escapou bonito pela ponta direita em velocidade e acionou o scrumhalf que mergulhou sem oposição no ingoal. Nos minutos finais da etapa o SPAC quase diminuiu com um maul que parou a centímetros do ingoal adversário, mas o Jacareí segurou o avanço e neutralizou o ataque.

No segundo tempo o SPAC voltou forte e em uma boa roubada no line de Pedro Rosa, saiu o try alviceleste, controlando a posse e acionando Cabelo pelo lado cego que apoiou sob forte marcação. O Jacareí não se intimidou e manteve seu plano de jogo voltando a pressionar e movimentando muito a linha, mas acabou vítima de erros seguidos na movimentação e demorou a ampliar. No entanto a insistência deu resultado com Paulinho depois do jogo de fases na base e nos vinte minutos finais, a diferença física se mostrou mais evidente e permitiu ao visitante apoiar mais três tries, primeiro com Drudi ampliando após receber um lindo offload de John, Cruz recebendo livre de Drudi depois de grande corrida do fullback e Corvo depois de Leco acabar enganado pelo quique da bola recebendo novo passe de Drudi já dentro do ingoal, fechando a fatura para o Jacareí, que avança em 4º lugar e segue vivo na luta pelo único título que lhe falta.

São José vence sem dificuldades e garante melhor campanha

No Vale do Sol, o São José tinha a missão mais simples da rodada, vencer o já rebaixado Templários em casa, para garantir a melhor campanha da primeira fase, e os joseenses não desapontaram, superando o adversário sem dificuldades, mas a equipe demorou para movimentar o placar, com Bruno anotando o primeiro try somente aos 15′.

Depois de encontrar o caminho, o ataque joseense não parou mais e a defesa do clube do ABC cedeu outros 6 tries não respondidos antes do intervalo, dois deles de Fernando Martins. No segundo tempo, a superioridade do time da casa se manteve mesmo com as diversas alterações promovidas pelo treinador Duda Padilla aumentando a conta para 93, mas ainda houve a oportunidade de Kauã descontar para o Templários, marcando a despedida da equipe da Série A.

Poli vence e manda Tornados para a repescagem

O Tornados entrou em campo ciente de que precisaria de pelo menos um ponto diante da poderosa Poli para se salvar da incômoda repescagem, mas mesmo diante de um adversário totalmente desfalcado devido o conflito de datas com a seleção, a equipe foi totalmente dominada e resignou-se com a derrota por 55 a 7. Os politécnicos arrancaram com 5 tries não respondidos no primeiro tempo, destaque para os dois tries de Guelfi e dois do veterano Mib.

Outro veterano, Pedro Mantovani, saiu do banco de reservas no intervalo para anotar mais dois tries, e Pompeo, jogando de abertura cruzou o ingoal em mais duas oportunidades para dar uma vantagem folgada ao time da capital. A resposta, já tardia, veio aos 33′ com Felipe Bachegga, mas sem chances de buscar o ponto da salvação, o Tornados, apesar de ter realizado a melhor campanha de um clube recém-promovido à divisão, terá que aguardar a definição da Série B no segundo semestre para conhecer seu oponente pelo direito de disputar a elite estadual por mais um ano.

No próximo fim de semana, Band Saracens e Pasteur completam a rodada. As semifinais acontecem no dia 8 de junho, em locais ainda a serem informados.

Campeonato Paulista Série A – Semana 10

Dia 25/05/2019 às 11h00 – SPAC 08 x 42 Jacareí

Árbitro – Murilo Bragotto

Auxiliares – Guilhaume Riberá, Renata Martines; Beatriz Bernardo Ijano

Local: SPAC – São Paulo, SP

Dia 25/05/2019 às 15h00 – São José 93 x 05 Templários

Árbitro – Natasha Olsen

Auxiliares – Roger Santesso, Raíssa Alexia; Cíntia Saccomanno

Local: Vale do Sol – São José dos Campos, SP

Dia 25/05/2019 às 15h00 – Poli 55 x 07 Tornados

Árbitro – Renato Scalércio

Auxiliares – Giancarlo Bristot, Fernando Zemann; Hebert Ferreira

Local: CEPEUSP – São Paulo, SP

Classificação



Clube Cidade P J V E D 4+ 7- PP PC SP São José São José dos Campos 33 7 7 0 0 5 0 460 70 390 Poli São Paulo 31 7 6 0 1 6 1 427 40 387 Pasteur São Paulo 21 6 4 0 2 4 1 280 91 189 Jacareí Jacareí 21 7 4 0 3 4 1 280 103 177 Band Saracens São Paulo 11 6 2 0 4 2 1 107 383 -276 SPAC São Paulo 10 7 2 0 5 2 0 95 304 -209 Tornados Indaiatuba 10 7 2 0 5 2 0 163 283 -120 Templários São Bernardo do Campo 0 7 0 0 7 0 0 35 570 -535

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por 7 pontos ou menos de diferença = 1 pontos extra;



- 1º ao 4º colocado = Classificação às Semifinais;

- 7º colocado = Repescagem de Rebaixamento/Promoção contra o vice campeão do Paulista B;

- 8º colocado = Rebaixamento