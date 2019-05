ARTIGO COM VÍDEO – Se há uma cidade na Espanha onde o rugby é grande paixão é Valladolid, com seus 300 mil habitantes, no centro-norte do país. A cidade ganhou as atenções esportivas com Ronaldo “Fenômeno” comprando o clube de futebol da cidade, mas é na bola oval que a capital de Castilla y León se destaca.



Valladolid é casa dos dois maiores clubes espanhóis, VRAC e El Salvador, ambos nascidos em colégios concorrentes na cidade e de influência francesa. Não por acaso, os rivais fazem todo ano dérbis quentes e neste ano a rivalidade foi à alturas. VRAC e El Salvador chegaram à grande final da Liga Heineken División de Honor, o semi-profissional Campeonato Espanhol, e com uma condição especial: quem vencesse o título se tornaria o maior campeão da Espanha.



Ambos chegaram a 2019 empatados com 8 títulos da División de Honor, sendo que o VRAC vem numa arrancada de conquistas. Desde 2012, o VRAC venceu o campeonato simplesmente em todos os anos, exceto em 2016, quando o El Salvador levantou a taça.

Na final deste ano, no Estadio Pep Rojo, diante de 6 mil torcedores, o time azul foi superior, liderou o placar durante todo o jogo, segurou as tentativas de reação do El Salvador e ficou com a taça em vitória por 39 x 17.

VRAC campeão pela 9ª vez, a 3ª seguida, e Valladolid no topo da Espanha pelo 8º ano consecutivo.

División de Honor – Campeonato Espanhol

VRAC 39 x 27 El Salvador, em Valladolid

Maior campeões:

9 títulos – VRAC e Arquitetura

8 títulos – EL Salvador

7 títulos – Santboiana

5 títulos – CRC Madrid

3 títulos – Atletico San Sebastián*

2 títulos – Ciencia Sevilla, Cisneros, CAU Madrid e FC Barcelona

1 título – La Villa, Alcobendas, Getxo Artea, Valencia, Cornellà e Amigos del Rugby*

*Extintos