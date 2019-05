O Top 12 – Campeonato Italiano – teve nesse fim de semana os jogos de ida de suas semifinais. O Valorugby Emilia, de Mateo Dell’Acqua, dos Tupis, largou atrás em seu confronto com o favorito Calvisano perdendo em casa por 25 x 17. Já no superclássico do Vêneto entre Petrarca Padova e Rovigo houve empate em 10 x 10.

Jogaços nas semis – Por Giorgio Vuerich

Na primeira partida entre Calvisano e Valorugby, quem abriu o placar foi o Calvisano aos 5’ com o try do scrum-half Casilio (0x5). A indisciplina dos “bresciani” permite Reggio para encurtar com um penal cobrado por Farolini (3×5). Ao 25’ a ponta Pierre Bruno desliza para a defesa de Reggio e corre para a área do gol pela segunda marcação “bresciana” (3×12). Na meia hora de jogo, os esforços do Emilia ainda são recompensados: depois de uma série de incursões centrais, Ngaluafe é servido no tempo certo do lado de fora e consegue marcar batendo o adversário direto (10×12). No final da primeira etapa Pescetto marca um Penal e fecha o placar (10×15).

Como na primeira metade, ao 5’, os lombardos marcam outro try com Bruno; a ponta é rápida para marcar o segundo pessoal por (10×22). Depois do terceiro try do Calvisano, o jogo volta às mãos do Valorugby, pelo menos no que diz respeito à quantidade de jogos produzidos, mas não encontram grandes tomadas ofensivas e permanecem plantados nos 22 lombaedos por um longo tempo sem conseguir marcar pontos, pelo menos até 66 com Carlo Festuccia para marcar o try de 17×22, que ainda mantém o Valorugby vivo.

Na final, uma falta dos anfitriões dá outra penalidade a Pescetto, 17×25 o placar final, o Valorugby também perdeu o bônus defensivo e o Calvisano pode ser considerado com um pé na final.

Já o primeiro jogo entre Petrarca e Rovigo terminou empatado (10-10). Em um jogo condicionado pelo campo pesado devido à forte chuva. Jogo muito lutado com so um try de ambos os lados. O try dos campeões da Italia chega no acréscimo empatando o jogo. Tudo será decidido no jogo de volta no estádio Battaglini.

Top 12 – Campeonato Italiano 2018-19

Semifinais – jogos de ida

Valorugby Emilia 17 x 25 Calvisano, em Reggio Emilia

Petrarca Padova 10 x 10 Rovigo, em Padova