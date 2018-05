Nesse sábado, dia 26, conheceremos dois campeões pela Europa! Tanto o Guinness PRO14 como a Aviva Premiership viverão suas grandes finais e serão definidos os campeões da liga celta, em Dublin, na Irlanda, e da liga inglesa, em Londres: Leinster ou Scarlets, Exeter Chiefs ou Saracens?

Já na França o fim de semana será de semifinais, com os dois duelos fazendo ferver Lyon, com Montpellier contra Lyon na sexta e Racing diante do Castres no sábado. Faça suas apostas!

O ano da Irlanda em tudo?

- Continua depois da publicidade -

O rugby irlandês está com tudo neste ano e poderá faturar tudo neste ano. Após o Six Nations para a Irlanda e a Champions Cup europeia para o Leinster agora a bola da vez é o PRO14, que terá justamente o Leinster em campo, podendo faturar pela primeira vez eu sua histórias as duas competições.

O Leinster joga em casa, em Dublin, contra os Scarlets, de Gales, que são justamente os campeões de 2017. A expectativa é a melhor possível para o duelo e será o primeiro duelo entre as duas potências com forças máximas, já que na temporada regular Leinster e Scarlets se enfrentaram desfalcados pelo Six Nations – com vitória do Leinster na Irlanda por 20 x 13 e empate em Gales por 10 x 10.

O favoritismo é indiscutível do Leinster, que deve ir a campo completo, com a base da seleção irlandesa, encabeçado por Jonny Sexton e pelo fijiano Isa Nacewa, dono de uma linha de alta capacidade de definição, com Henshaw, Ringrose e Rob Kearney, e de um grupo de avançados de nível internacional, como Dan Leavy (em alta), James Ryan, Cian Healy, Tadhg Furlong, entre outros.

Os Scarlets estarão desfalcados da liderança de Legh Halfpenny, que fará falta, mas souberam superar a ausência perfeitamente na semifinal. Trata-se de um time muito perigoso com a bola em mãos, conduzido por Gareth Davies e Rhys Patchell, que estão com tudo. Mas o time galês terá que fazer um jogo perfeito se quiser vencer em Dublin. Apostas?

Chiefs ou Sarries?

Na Inglaterra os olhares irão a Twickenham para a finalíssima que oporá justamente os dois melhores times da temporada, Exeter Chiefs e Saracens. Com o jogo em Londres, a tendência é haver mais torcedores do Saracens, que poderá sentir uma atmosfera de jogo em casa. Mas, os fãs dos Chiefs estarão lá com certeza, sobretudo sabendo que a partida será a última do ídolo Thomas Waldrom.

No papel, a vantagem é toda de Exeter, que não perde há 5 jogos para os Saracens e vem de 10 vitórias consecutivas na temporada, voando baixo com um conjunto que está totalmente encaixado. Como grupo, ninguém está jogando tão bem como os Chiefs, que têm uma capacidade fora do comum de manter a posse de bola. Porém, os Sarries também têm suas armas, sendo donos justamente do melhor ataque e da melhor defesa da competição. Os londrinos têm uma capacidade defensiva de destaque, com nomes como Maro Itoje e Mako Vunipola – que poderá ter a companhia do irmão Billy, cotado para voltar já de lesão ao time. Sam Simmonds poderá ser o antídoto dos Chiefs contra Billy Vunipoola, prometendo um duelo de arrepiar no breakdown. Na armação, Owen Farrell é homem decisivo ainda a favor dos Saracens, mas Henry Slade, Jack Nowell e Olly Woodburn juntos vem enchendo os olhos do lado dos Chiefs.

Equipe clínica dos Saracens contra time de volume do Exeter. Quem leva?

Quem vai à final francesa?

Sexta e sábado serão dias do melhor do rugby francês também, com Lyon recebendo nas duas datas as semifinais do Top 14. O Lyon terá a sorte de jogar em sua cidade a fase decisiva enfrentando justamente o melhor time da temporada, o Montpellier, ao passo que o Racing, buscando se reerguer da decepção da derrota na final europeia, encarará o Castres, que vem em festa ao vencer fora de casa o rival Toulouse.

Apesar do Lyon ter despachado o poderoso Toulon e jogar em casa, o Montpellier é o favorito, comandado pelo técnico Vern Cotter e recheado de astros, enquanto do lado do Racing o favoritismo está mesclado por dúvidas, já que o baque da derrota no detalhe para o Leinster e as lesões de Machenaud, Lambie e Carter podem pesar.

*Horários de Brasília

Sexta-feira, dia 25 de maio

16h00 – Montpellier x Lyon, em Lyon – Top 14 – Semifinal – TV5 Monde AO VIVO

Sábado, dia 26 de maio

10h50 – Exeter Chiefs x Saracens, em Londres – Aviva Premiership – FINAL – ESPN+ AO VIVO

11h40 – Racing x Castres, em Lyon – Top 14 – Semifinal – TV5 Monde AO VIVO

14h00 – Leinster x Scarlets, em Dublin – Guinness PRO14 – FINAL