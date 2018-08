Vamos? Dar nomes a clássicos – jogos relevantes, de história e que mexem com as paixões dos envolvidos – é uma tradição de nosso futebol. Essa é uma faceta da cultura boleira fenomenal, extremamente criativa, que apenas enriqueceu nosso futebol. Levar essa tradição à bola oval nacional é algo que o Portal do Rugby sempre quis estimular.

E já fizemos algumas ações, como a criação em 2016 da Taça Irmãos Turnbull, idealizada por nós e apresentada no programa Mesa Oval para homenagear SPAC e Niterói – e a Família Turnbull, ilustre para o rugby brasileiro e em especial para os dois clubes. Já em 2018 Virgílio Neto trouxe a Taça Igor Konovaloff, em tributo a um dos grandes nomes de BH Rugby e Guanabara.

E agora? Agora é hora de dar mais nomes a confrontos de nosso esporte! Alguns nomes já existem e outros são sugestões nossas. Veja se você gosta!

Vamos levar a ideia para mais jogos pelo país. Tem muitos dérbis que não mencionamos e provavelmente taças entre dois times que não listamos. Nos ajude a completar a lista e a popularizá-la. Mas os jogos têm que ter sequência e história, hein.

Obs: Nossa proposta é para os clássicos do rugby XV! O sevens merece algo a parte. Quem sabe no futuro?

Clássicos Paulistas:

Clássico Caipira – São José x Jacareí – Esse é um clássico dos clássicos e o nome já existe e é muito popular no Vale do Paraíba;

Clássico das Ideias – Band x Rio Branco – Outro nome que já existe e caiu na boca do povo por Antonio Martoni, que sempre exaltou a qualidade histórica do duelo, sempre de ousadia;

Dérbi da Vila Mariana – Band x Pasteur – Precisa dizer mais? Os dois clubes são vizinhos! Desça a Av. Sena Madureira que você vai do colégio Liceu Pasteur à Band Arena;

Clássico Anglo-Brasileiro – Band x SPAC – O SPAC é o velho time inglês de São Paulo e o Bandeirantes, que nasceu como o primeiro clube só de rugby genuinamente brasileiro, é parceiro de um dos maiores clubes ingleses, o Saracens!

Le Crunch Paulista / Clássico dos 100 Anos – SPAC x Pasteur – É Inglaterra contra França aqui no Brasil! A rivalidade que vem da Europa seu jeitinho brasuca!

Duelo das Aves – Pasteur x Rio Branco – Pelicanos contra Galos!

Taça Ange Guimerá – Pasteur x São José – Não existe mas deveria existir. Afinal, os dois clubes devem muito à obra desse francês ilustre;

Dérbi Pa-Po – Pasteur x Poli – Uma rivalidade que cresceu agora e com um nome bastante intuitivo. Já usamos e vingou!

Taça/Duelo Laranja – Tornados x Tucanos – Essa taça já existe entre dois clubes laranjas que vem crescendo muito no interior paulista: Tornados de Indaiatuba e Tucanos de São João da Boa Vista;

Batalha dos Listrados – Tornados x Wallys – É clássico regional de clubes que já faturaram o Paulista B! As camisas explicam tudo;

Taça Renato Colicchio – Tornados x Lechuza – Dois clubes vizinhos no interior paulista homenageiam um amigo e entusiasta do rugby, infelizmente falecido. Justíssimo;

Taça/Duelo de Felinos – Cougars x Jaguars – Clubes vizinhos, Cougars de Vinhedo e Jaguars de Jaguariúna fazem um duelo animal no interior de São Paulo;

Clássico 016 – São Carlos x Ribeirão Preto – São Carlos e Ribeirão Preto são polos regionais e a rivalidade é natural, pela proximidade. Zona 016, Clássico 016;

Taça Conde do Pinhal – São Carlos x Piracicaba – São Carlos e Piracicaba resgatam a história regional e já disputam essa taça;

Clássico do ABC Paulista – Templários x ABC – Vizinhos e com história entre si, Templários de São Bernardo do Campo e ABC de Santo André têm muita rivalidade;

Mac-Med – Engenharia Mackenzie x Medicina – Clássico histórico do esporte universitário de São Paulo, foi criada em 1935 por duas instituições de duas universidades históricas da cidade, Mackenzie e USP. No rugby, o duelo existe desde 1966!

Clássico dos Engenheiros – Poli x Engenharia Mackenzie – As escolas de engenharia são bastiões do rugby paulista e Poli, da USP, e Mackenzie se enfrentam sempre pelas Engenharíadas, mas também têm história em duelos pelos campeonatos estaduais;

Clássico Mackenzista – Engenharia Mackenzie x Direito Mackenzie – Duas potências universitárias disputam todo ano a hegemonia no Mackenzie;

Clássicos da USP – Poli x Medicina x FEA x San Fran x Farmácia x FFLCH x Demônios… – Muitos times na USP e muitos clássicos dentro da universidade;

Clássicos Fluminenses:

Clássico Carioca – Rio Rugby x Guanabara – Os dois mais antigos da Cidade Maravilhosa têm muita história entre si. É o grande clássico carioca sim;

Clássico da Ponte – Niterói x Rio Rugby – Entre Niterói e o Rio há uma ponte e muita história ovalada;

Clássico das Barcas – Niterói x Guanabara – E entre as duas cidades há também uma baía e suas barcas. Quer nome melhor para Guanabara contra Niterói?

Clássicos Gaúchos:

Clássico SanCha – San Diego x Charrua – Um nome enraizado já na cultura do rugby gaúcho. Quando se fala “San Cha” já se sabe que o jogo é quente, pesado;

Choque Gaudério – Charrua x Farrapos – O mais antigo contra o mais vitorioso. Esse duelo tem história no Rio Grande do Sul;

Batalha Verde – Farrapos x San Diego – Duas camisas verdes e muita história no Rio Grande do Sul;

Clássico da Polenta – Farrapos x Serra Gaúcha – Eles usam por lá e nós achamos fenomenal. Tradição culinária de Caxias do Sul, Bento Gonçalves e região dando nome a dérbi;

Clássicos mineiros

Velho Clássico Mineiro – BH Rugby x Varginha – Muita história em Minas para o duelo entre Varginha e BH Rugby, rivais tradicionais;

Clássico das Minerações – Nova Lima x Inconfidentes – É dérbi de regiões históricas, Nova Lima contra Ouro Preto!

Clássico Tiradentes – Inconfidentes x Inconfidência – A Inconfidência Mineira no sangue do rugby!

Outros estados

Superclássico Paranaense – Curitiba x Pé Vermelho – O crescimento do Pé Vermelho nos levou a dar um status maiores a esse jogo que opõe Londrina à potência da capital paranaense. É embate nascente;

Troféu Rei da Ilha – Desterro x Joaca – O Joaca lançou a ideia e nós adoramos. É o duelo para ver quem manda em Florianópolis!

Clássicos Interestaduais:

Taça da Amizade – Desterro x Curitiba – A taça já existe e reforça a tradição de duas potências históricas do sul do país;

Taça Irmãos Turnbull – SPAC x Niterói

Taça Igor Konovaloff – BH x Guanabara