As quartas de final da Copa do Mundo se aproximam e você já sabe o que esperar da sexta-feira: Mesa Oval de Copa! Victor Ramalho, Márcio “Chitão”, Júlio Muralha ,Virgílio Neto e Francisco Isaac estarão preparados para um super debate sobre o que esperar desse mata-mata do fim de semana. Para abrilhantar a discussão, teremos por Skype ninguém menos que Luís Pissarra, ex atleta da seleção de Portugal, que jogou o Mundial de 2007. Show, não?

Programa ao vivo às 11h00 em nosso Facebook e na Central 3.

Quartas de final:

Dia 19 – Inglaterra x Austrália

Dia 19 – Nova Zelândia x Irlanda

Dia 20 – Gales x França

Dia 20 – Japão x África do Sul

Dia Hora Cidade Seleção X Seleção Grupo/Fase Árbitro Central Assistente 1 Assistente 2 TMO 20/09 07:45 Tóquio JAPÃO 30 X 10 RÚSSIA Grupo A Nigel Owens (Gales) Nic Berry (Austrália) Matthew Carley (Inglaterra) Ben Skeen (Nova Zelândia) 21/09 01:45 Sapporo AUSTRÁLIA 39 X 21 FIJI Grupo D Ben O'Keefe (Nova Zelândia) Luke Pearce (Inglaterra) Andrew Brace (Irlanda) Rowan Kitt (Inglaterra) 21/09 04:15 Tóquio FRANÇA 23 X 21 ARGENTINA Grupo C Angus Gardner (Austrália) Jaco Peyper (África do Sul) Brendon Pickerill (Nova Zelândia) Marius Jonker (África do Sul) 21/09 06:45 Yokohama NOVA ZELÂNDIA 23 X 13 ÁFRICA DO SUL Grupo B Jérôme Garcès (França) Romain Poite (França) Karl Dickson (Inglaterra) Graham Hughes (Inglaterra) 22/09 02:15 Osaka ITÁLIA 47 X 22 NAMÍBIA Grupo B Nic Berry (Austrália) Nigel Owens (Gales) Federico Anselmi (Argentina) Marius Jonker (África do Sul) 22/09 04:45 Yokohama IRLANDA 27 X 03 ESCÓCIA Grupo A Wayne Barnes (Inglaterra) Pascal Gaüzère (França) Alexandre Ruiz (França) Graham Hughes (Inglaterra) 22/09 07:15 Sapporo INGLATERRA 35 X 03 TONGA Grupo C Paul Williams (Nova Zelândia) Mathieu Raynal (França) Shuhei Kubo (Japão) Ben Skeen (Nova Zelândia) 23/09 07:15 Toyota (Nagoya) GALES 43 X 14 GEÓRGIA Grupo D Luke Pearce (Inglaterra) Ben O'Keefe (Nova Zelândia) Matthew Carley (Inglaterra) Rowan Kitt (Inglaterra) 24/09 07:15 Kumagaya (Saitama) RÚSSIA 09 X 34 SAMOA Grupo A Romain Poite (França) Jérôme Garcès (França) Brendon Pickerill (Nova Zelândia) Graham Hughes (Inglaterra) 25/09 02:15 Kamaishi FIJI 27 X 30 URUGUAI Grupo D Pascal Gaüzère (França) Angus Gardner (Austrália) Andrew Brace (Irlanda) Marius Jonker (África do Sul) 26/09 04:45 Fukuoka ITÁLIA 48 X 07 CANADÁ Grupo B Nigel Owens (Gales) Wayne Barnes (Inglaterra) Karl Dickson (Inglaterra) Rowan Kitt (Inglaterra) 26/09 07:45 Kobe INGLATERRA 45 X 07 ESTADOS UNIDOS Grupo C Nic Berry (Austrália) Paul Williams (Nova Zelândia) Federico Anselmi (Argentina) Ben Skeen (Nova Zelândia) 28/09 01:45 Osaka ARGENTINA 28 X 12 TONGA Grupo C Jaco Peyper (África do Sul) Ben O'Keefe (Nova Zelândia) Brendon Pickerill (Nova Zelândia) Rowan Kitt (Inglaterra) 28/09 04:15 Shizuoka JAPÃO 19 X 12 IRLANDA Grupo A Angus Gardner (Austrália) Jérôme Garcès (França) Matthew Carley (Inglaterra) Ben Skeen (Nova Zelândia) 28/09 06:45 Toyota (Nagoya) ÁFRICA DO SUL 57 X 03 NAMÍBIA Grupo B Mathieu Raynal (França) Nic Berry (Austrália) Andrew Brace (Irlanda) Graham Hughes (Inglaterra) 29/09 02:15 Kumagaya (Saitama) GEÓRGIA 33 X 07 URUGUAI Grupo D Wayne Barnes (Inglaterra) Paul Williams (Nova Zelândia) Alexandre Ruiz (França) Marius Jonker (África do Sul) 29/09 04:45 Tóquio AUSTRÁLIA 25 X 29 GALES Grupo D Romain Poite (França) Luke Pearce (Inglaterra) Karl Dickson (Inglaterra) Ben Skeen (Nova Zelândia) 30/09 07:15 Kobe ESCÓCIA 34 X 00 SAMOA Grupo A Pascal Gaüzère (França) Nigel Owens (Gales) Federico Anselmi (Argentina) Graham Hughes (Inglaterra) 02/10 04:45 Fukuoka FRANÇA 33 X 09 ESTADOS UNIDOS Grupo C Ben O'Keefe (Nova Zelândia) Wayne Barnes (Inglaterra) Shuhei Kubo (Japão) Rowan Kitt (Inglaterra) 02/10 07:15 Oita NOVA ZELÂNDIA 63 X 00 CANADÁ Grupo B Romain Poite (França) Pascal Gaüzère (França) Alexandre Ruiz (França) Marius Jonker (África do Sul) 03/10 02:15 Osaka GEÓRGIA 10 X 45 FIJI Grupo D Paul Williams (Nova Zelândia) Jaco Peyper (África do Sul) Matthew Carley (Inglaterra) Graham Hughes (Inglaterra) 03/10 07:15 Kobe IRLANDA 35 X 00 RÚSSIA Grupo A Jérôme Garcès (França) Mathieu Raynal (França) Brendon Pickerill (Nova Zelândia) Ben Skeen (Nova Zelândia) 04/10 06:45 Shizuoka ÁFRICA DO SUL 49 X 03 ITÁLIA Grupo B Wayne Barnes (Inglaterra) Romain Poite (França) Alexandre Ruiz (França) Rowan Kitt (Inglaterra) 05/10 02:15 Oita AUSTRÁLIA 45 X 10 URUGUAI Grupo D Mathieu Raynal (França) Jérôme Garcès (França) Karl Dickson (Inglaterra) Ben Skeen (Nova Zelândia) 05/10 05:00 Tóquio INGLATERRA 39 X 10 ARGENTINA Grupo C Nigel Owens (Gales) Ben O'Keefe (Nova Zelândia) Andrew Brace (Irlanda) Marius Jonker (África do Sul) 05/10 07:30 Toyota (Nagoya) JAPÃO 38 X 19 SAMOA Grupo A Jaco Peyper (África do Sul) Angus Gardner (Austrália) Federico Anselmi (Argentina) Graham Hughes (Inglaterra) 06/10 01:45 Tóquio NOVA ZELÂNDIA 71 X 09 NAMÍBIA Grupo B Pascal Gaüzère (França) Luke Pearce (Inglaterra) Shuhei Kubo (Japão) Rowan Kitt (Inglaterra) 06/10 04:45 Kumamoto FRANÇA 23 X 21 TONGA Grupo C Nic Berry (Austrália) Paul Williams (Nova Zelândia) Matthew Carley (Inglaterra) Ben Skeen (Nova Zelândia) 08/10 07:15 Kobe ÁFRICA DO SUL 66 X 07 CANADÁ Grupo B Luke Pearce (Inglaterra) Angus Gardner (Austrália) Andrew Brace (Irlanda) Rowan Kitt (Inglaterra) 09/10 01:45 Kumagaya (Saitama) ARGENTINA 42 X 17 ESTADOS UNIDOS Grupo C Paul Williams (Nova Zelândia) Jaco Peyper (África do Sul) Brendon Pickerill (Nova Zelândia) Graham Hughes (Inglaterra) 09/10 04:15 Shizuoka ESCÓCIA 61 X 00 RÚSSIA Grupo A Mathieu Raynal (França) Wayne Barnes (Inglaterra) Federico Anselmi (Argentina) Marius Jonker (África do Sul) 09/10 06:45 Oita GALES 29 X 17 FIJI Grupo D Jérôme Garcès (França) Romain Poite (França) Karl Dickson (Inglaterra) Ben Skeen (Nova Zelândia) 11/10 07:15 Shizuoka AUSTRÁLIA 27 X 08 GEÓRGIA Grupo D Pascal Gaüzère (França) Jérôme Garcès (França) Shuhei Kubo (Japão) Marius Jonker (África do Sul) 12/10 CANCELADO POR TUFÃO Toyota (Nagoya) NOVA ZELÂNDIA 00 X 00 ITÁLIA Grupo B Luke Pearce (Inglaterra) Wayne Barnes (Inglaterra) Alexandre Ruiz (França) Graham Hughes (Inglaterra) 12/10 CANCELADO POR TUFÃO Yokohama INGLATERRA 00 X 00 FRANÇA Grupo C Jaco Peyper (África do Sul) Nigel Owens (Gales) Andrew Brace (Irlanda) Ben Skeen (Nova Zelândia) 12/10 07:45 Fukuoka IRLANDA 47 X 05 SAMOA Grupo A Nic Berry (Austrália) Romain Poite (França) Brendon Pickerill (Nova Zelândia) Rowan Kitt (Inglaterra) 13/10 CANCELADO POR TUFÃO Kamaishi NAMÍBIA 00 X 00 CANADÁ Grupo B Paul Williams (Nova Zelândia) Pascal Gaüzère (França) Federico Anselmi (Argentina) Marius Jonker (África do Sul) 13/10 02:45 Osaka ESTADOS UNIDOS 19 X 31 TONGA Grupo C Nigel Owens (Gales) Jérôme Garcès (França) Shuhei Kubo (Japão) Graham Hughes (Inglaterra) 13/10 05:15 Kumamoto GALES 35 X 13 URUGUAI Grupo D Angus Gardner (Austrália) Luke Pearce (Inglaterra) Karl Dickson (Inglaterra) Rowan Kitt (Inglaterra) 13/10 07:45 Yokohama JAPÃO 28 X 21 ESCÓCIA Grupo A Ben O'Keefe (Nova Zelândia) Mathieu Raynal (França) Matthew Carley (Inglaterra) Ben Skeen (Nova Zelândia) 19/10 04:15 Oita INGLATERRA X AUSTRÁLIA Quartas de final Jérôme Garcès (França) Romain Poite (França) Mathieu Raynal (França) Ben Skeen (Nova Zelândia) 19/10 07:15 Tóquio NOVA ZELÂNDIA X IRLANDA Quartas de final Nigel Owens (Gales) Pascal Gaüzère (França) Angus Gardner (Austrália) Graham Hughes (Inglaterra) 20/10 04:15 Oita GALES X FRANÇA Quartas de final Jaco Peyper (África do Sul) Nic Berry (Austrália) Paul Williams (Nova Zelândia) Marius Jonker (África do Sul) 20/10 07:15 Tóquio JAPÃO X ÁFRICA DO SUL Quartas de final Wayne Barnes (Inglaterra) Ben O'Keefe (Nova Zelândia) Luke Pearce (Inglaterra) Rowan Kitt (Inglaterra) 26/10 05:00 Yokohama Vencedor QF1 X Vencedor QF2 Semifinal 27/10 06:00 Yokohama Vencedor QF3 X Vencedor QF4 Semifinal 01/11 06:00 Tóquio Perdedor SF1 X Perdedor SF2 3º lugar 02/11 06:00 Yokohama Vencedor SF1 X Vencedor SF2 FINAL

Horários de Brasília