ARTIGO COM VÍDEO – Perdeu o quinto webinar do Rugby Talks? Recebemos Marjorie Enya (representante de atletas do Conselho da CBRu), Paulinha Ishibashi (13 vezes campeã sul-americana com as Yaras) e Magic Paula (medalhista olímpica de prata campeã mundial de basquete e ex integrante do Conselho da CBRu) e discutimos o rugby feminino como um todo! Sua importância na vida das mulheres, a gestão do rugby feminino e o papel de cada uma no contexto da modalidade!

