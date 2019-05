A Liga Aberta de Rugby Juvenil está de volta para a temporada 2019 com a primeira etapa iniciando em 16 de junho, em Piracicaba. A LARJ (Liga Aberta de Rugby Juvenil) é uma iniciativa que surgiu de forma autônoma por parte dos jogadores da região do interior paulista e está sendo apoiada pelo Comitê de Desenvolvimento Juvenil, na figura do Pedro Raposo.

A região possui diversos times nas divisões inferiores do estado, e uma primeira amostra do potencial para as categorias de base já foi possível ver em 2018, com o time do Barbarians XIX, combinado de atletas de diversos clubes da região. A LARJ surge como uma nova frente para fortalecer e incentivar o surgimento de mais núcleos de base na região, e posteriormente, receber mais capacitações e apoio nos métodos de treinamentos.

A primeira etapa contará com as categorias M18, M20 masculinas e feminino adulto no ten-a-side; contará também com M18 feminino de sevens. As inscrições estão abertas com preços a partir de 150 para a participação em uma categoria e há pacotes promocionais para inclusão de mais de uma categoria.

Para maiores informações, entrar em contato com Murilo Teodoro: (19) 99900-9341