Nesse sábado, dia 14, será dado o pontapé inicial para outra nova liga profissional. Depois da América do Sul inaugurar a Superliga Americana de Rugby (SLAR), agora é a vez da Ásia e Oceania iniciarem as disputas da Global Rapid Rugby (GRR).

A GRR nasceu no ano passado com uma série oficial de amistosos e foi transformada propriamente numa liga para 2020. O campeonato nasceu por iniciativa do bilionário australiano “Twiggy” Forrest após sua equipe, o Western Force, de Perth (extremo oeste da Austrália), ter sido excluído em 2018 do Super Rugby. O Force, que segue disputando o NRC (o Campeonato Australiano) no segundo semestre, buscou uma alternativa para o primeiro semestre, para substituir o Super Rugby em seu calendário, e juntou países da região para suprir a carência deles por rugby profissional.

A GRR está sendo lançada em 2020 com 6 times:

Após 10 rodadas (turno e returno), os 2 primeiros colocados farão a grande final em Perth (Austrália) no dia 6 de junho.

Além de lançar uma nova liga, o Force promoveu a introdução de novas regras para o GRR, que tem a proposta de ter jogos mais rápidos, com mais pontos e mais tempo de bola em jogo. Os testes foram aprovados pelo World Rugby e a liga terá as seguintes particularidades:

1ª rodada

Dia 14/03 – Manuma Samoa x South China Tigers, em Apia (Samoa)

Dia 14/03 – Fijian Latui x China Tigers, em Suva (Fiji)

Dia 14/03 – Western Force x Malaysia Valke, em Perth (Austrália)

