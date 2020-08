Tempo de leitura: 4 minutos

Hora de mais um desafio do Portal do Rugby para os clubes! Todo sábado, entre o dia 8 de agosto e o dia 10 de outubro, você confere em nosso Instagram os desafios do Portal do Rugby Workout! Será 1 post por semana com 4 confrontos para você curtir e torcer.

12 times masculinos e 12 times femininos competirão em desafios físicos para ver quem será o campeão de 2020! Qual foi o critério? Os times que estariam no Super 12 de 2020 e os 12 melhores do último do Super 7s. O motivo: matar a saudade dessas duas competição que a pandemia causou.

Esta é nossa proposta para irmos superando a pandemia, sem esquecer da competição sadia do nosso esporte. Mas, como funcionará?

Cada torneio (masculino e feminino) terá 12 times divididos em 4 grupos com 3 times cada. Apenas 1 de cada grupo avançará às semifinais (todo confronto conta!);

Cada partida vai opor 3 jogadores de cada time. Melhor de 3 para ver que time sairá vencedor da partida;

Para cada partida, um desafio físico será lançado pelo Portal do Rugby. Teremos desafios diferentes a cada rodada;

No masculino, cada time terá um primeira linha, um outro forward e um da linha. No feminino, uma forward, uma da linha e uma terceira atleta à escolha do time;

O placar da partida será definido pelos duelos: Forward vs Forward; Linha vs Linha; 1ª linha vs 1ª linha (no caso do masculino) e Escolha Livre vs Escolha Livre (no caso do feminino). É uma melhor de 3. Caso dois atletas tenham o mesmo desempenho no duelo, o duelo é anulado;

Na tabela de classificação, os pontos serão contados do seguinte modo: Pontuação por partida:

– Vitória por 3 vs 0 (ou W.O.) = 3 pontos pro vencedor na classificação, 0 pro perdedor;

– Vitória por 2 vs 1 = 2 pontos pro vencedor na classificação, 1 pro perdedor;

– Vitória por 2 vs 0 = 2 pontos pro vencedor, 0 pro perdedor;

– Vitória por 1 vs 0 = 1 ponto pro vencedor, 0 pro perdedor;

– Empate = 1 ponto cada; – Caso 2 ou 3 equipes terminem a primeira fase empatadas na classificação do grupo ou nas partidas de mata-mata, decidiremos quem avança por meio de uma enquete no nosso Stories (Instagram) no dia seguinte;



Curtiu? Então veja só os grupos e as datas dos confrontos!

Masculino

Clube Estado Partidas Pontos Grupo A Jacareí SP Joaca SC São José SP Grupo B Pasteur SP Poli SP SPAC SP Grupo C Curitiba PR Desterro SC Pé Vermelho PR Grupo D Charrua RS Farrapos RS Serra Gaúcha RS

Dia Time Placar vs Placar Time Fase/Grupo 08/08/2020 Joaca X São José Grupo A 08/08/2020 Poli X SPAC Grupo B 08/08/2020 Charrua X Serra Gaúcha Grupo C 08/08/2020 Curitiba X Pé Vermelho Grupo D 22/08/2020 Jacareí X Joaca Grupo A 22/08/2020 Pasteur X SPAC Grupo B 22/08/2020 Desterro X Pé Vermelho Grupo C 22/08/2020 Farrapos X Serra Gaúcha Grupo D 05/09/2020 Jacareí X São José Grupo A 05/09/2020 Pasteur X Poli Grupo B 05/09/2020 Curitiba X Desterro Grupo C 05/09/2020 Charrua X Farrapos Grupo D 19/09/2020 Campeão A X Campeão B Semifinal 19/09/2020 Campeão C X Campeão D Semifinal 03/10/2020 X FINAL

*O Tornados estaria no Super 12, mas optou por não participar do Workout e o Joaca (campeão da Taça Tupi) ganhou a vaga;

Feminino

Clube Estado Partidas Pontos Grupo A Delta PI Goianos GO Melina MT Grupo B Niterói RJ Rio Rugby RJ São José SP Grupo C Band Saracens SP Leoas de Paraisópolis SP SPAC SP Grupo D Charrua PR Curitiba PR Desterro SC