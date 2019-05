Reta final da Série Mundial de Sevens Masculina 2018-19! Nesse fim de semana, dias 25 e 26, o estádio de Twickenham, em Londres, será o palco para a 9ª (penúltima) etapa do circuito, com os olhares divididos entre as brigas pelo título, pelas 4 vagas nos Jogos Olímpicos de 2020 e contra o rebaixamento (destinado ao 15º colocado da temporada).

Todos os jogos serão transmitidos ao vivo pela página oficial do circuito.

Título, Jogos Olímpicos e Rebaixamento

Faltando apenas 2 torneios para o fim da temporada, a situação é a seguintes:

Briga pelo título: Os Estados Unidos lideram o circuito, mas foram campeões apenas em 1 etapa, em casa. Desde então, os Eagles caíram nas semifinais em todos os torneios, o que, no entanto, foi suficiente para terem 3 pontos de vantagem sobre o vice líder Fiji; Fiji cresceu nas últimas etapas e, com o título em Hong Kong e o vice em Singapura, encostou de vez nos EUA, vivendo momento levemente superior;

Vagas nos Jogos Olímpicos Tóquio 2020: Os 4 primeiros colocados garantirão vagas diretas nos Jogos Olímpicos de 2020; Estados Unidos e Fiji estão praticamente garantidos em Tóquio; Em 3º lugar, a Nova Zelândia tem 23 pontos a mais que a 5ª colocada Inglaterra e só um desastre tira os All Blacks de Tóquio; A briga real pelos Jogos Olímpicos está entre África do Sul, 4ª colocada, com 121 pontos, e Inglaterra (que joga para classificar a Grã Bretanha), em 5º lugar, com 107 pontos. São, portanto, 14 pontos de diferença, muito difíceis de serem tirados em 2 torneios. Os Boks conseguiram tal vantagem após o título na etapa passada, em Singapura;

Rebaixamento: O último (15º) colocado será rebaixado da Série Mundial e a briga está emocionante; Quênia (13º colocado, com 26 pontos), Gales (14º, com 25 pontos) e Japão (15º, com 22 pontos) brigam partida a partida contra o descenso;



Seleção Pontuação total Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 Etapa 6 Etapa 7 Etapa 8 Etapa 9 Etapa 10 EUA 145 19 19 19 19 22 15 17 15 Fiji 142 13 22 22 15 12 17 22 19 Nova Zelândia 130 22 15 17 22 17 13 12 12 África do Sul 121 12 17 15 13 10 22 10 22 Inglaterra 107 17 13 8 17 13 12 10 17 Samoa 87 8 7 12 3 19 10 15 13 Austrália 80 15 10 10 12 10 8 5 10 Argentina 79 10 8 5 8 15 10 13 10 França 71 7 5 2 10 1 19 19 8 Escócia 62 10 10 13 1 8 5 8 7 Espanha 47 5 12 5 10 7 3 3 2 Canadá 41 5 5 10 5 3 7 1 5 Quênia 26 1 3 7 1 5 1 5 3 Gales 25 3 2 1 5 2 5 2 5 Japão 22 2 1 1 7 1 2 7 1

- 1ª ao 4º colocados = classificados aos Jogos Olímpicos Tóquio 2020

- 15º colocado = rebaixamento;



Obs 1: Japão já está classificado aos Jogos Olímpicos;

Obs 2: Inglaterra, Gales e Escócia não disputam os Jogos Olímpicos, sendo representados pela Grã-Bretanha. A seleção inglesa foi designada para buscar a qualificação da Grã-Bretanha. Os resultados de Escócia e Gales não valerão para qualificar a seleção britânica;

Obs 3: nossa tabela não mostra a pontuação das equipes convidadas





Pontuação:

1º - 22 pontos; 2º - 19 pts; 3º - 17 pts; 4º - 15 pts;

5º - 13 pts; 6º - 12 pts; 7º e 8º - 10 pts;

9º - 8 pts; 10º - 7 pts; 11º e 12º - 5 pts;

13º - 3 pts; 14º - 2 pts; 15º e 16º - 1 pt.



O que esperar de cada grupo?

Como ocorre em todos os torneios do circuito, os 16 times foram divididos em 4 grupos com 4 times cada, com os 2 primeiros colocados de cada chave avançando às quartas de final.

No Grupo A, a África do Sul é a grande força, vindo embalada pelo último título e querendo liquidar de vez a briga por Tóquio 2020. Os Blitzboks celebrarão no torneio o craque Branco Du Preez como o atleta com mais torneios na história do país;

A Argentina aparece como a 2ª força, encarando o Canadá em duelo que poderá se repetir no Pan de Lima. O Japão corre por fora desesperado por conseguir uma classificação às quartas de final, que poderia significar a salvação do time;

No Grupo B, Fiji é a grande força, precisando mais do que nunca do título – ou, no mínimo, de terminar acima dos EUA. Os fijianos têm um dos líderes de performance, Botitu, a máquina de offloads Derenalagi e os artilheiros Tuimaba e Naduva, mas o grupo é ingrato, com as ascendentes França e Samoa na mesma chave;

Franceses e samoanos já deixaram claro que poderão causar estragos e que podem eliminar Fiji, recebendo toda a torcida dos americanos. E, fechando o grupo, o Quênia vai a Londres desesperado por um bom desempenho para escapar do rebaixamento e tem a seu favor a melhora no ambiente do grupo agora que os atritos entre atletas e federação parecem resolvidos. Talento o Quênia tem para ir a uma preciosa quartas de final;

Inglaterra e Nova Zelândia prometem uma disputa de arrepiar pelo topo do Grupo C, com os ingleses apegando-se àquela que parece a última chance de conseguirem vaga direta em Tóquio 2020. Mas os neozelandeses do artilheiro Knewstubb estão pressionados após perderem nas quartas de final em dois torneios seguidos e vão querer dar a volta por cima em Twickenham;

Escócia e Irlanda completam um Grupo C muito interessante. A Irlanda acaba de conseguir promoção à elite mundial e jogará os dois últimos torneios da atual temporada preparando seu time para a próxima temporada;

Os Estados Unidos são os cabeças do Grupo D e só têm uma coisa em mente na Inglaterra: terminar acima de Fiji. Os EUA estão em um grupo favorável e estão confiantes na forma do artilheiro de toda a temporada em tries Carlin Isles e nos retornos do melhor do mundo Perry Baker, de Martin Iosefo e Danny Barrett. Com força máxima finalmente, os EUA podem voltar a mirar o título;

A Austrália é a principal força concorrendo com os EUA, mas os aussies fazem campanha discreta até aqui. A Espanha também está na chave, mas os olhares estarão sobre Gales e sua luta contra o rebaixamento, em um grupo que lhe parece favorável;

HSBC Sevens World Series 2018-19 – Série Mundial de Sevens – 9ª Etapa, em Londres, Inglaterra

Grupo A: África do Sul, Argentina, Canadá e Japão

Grupo B: Fiji, Samoa, França e Quênia

Grupo C: Inglaterra, Nova Zelândia, Escócia e Irlanda

Grupo D: Estados Unidos, Austrália, Gales e Espanha

*Horários de Brasília

Sábado, dia 25 de maio

05h30 – Austrália x Gales

05h52 – Estados Unidos x Espanha

06h14 – Samoa x França

06h36 – Fiji x Quênia

06h58 – Argentina x Canadá

07h20 – África do Sul x Japão

07h42 – Nova Zelândia x Escócia

08h04 – Inglaterra x França

08h36 – Austrália x Espanha

08h58 – Estados Unidos x Gales

09h20 – Samoa x Quênia

09h42 – Fiji x França

10h04 – Argentina x Japão

10h26 – África do Sul x Canadá

10h48 – Nova Zelândia x Irlanda

11h10 – Inglaterra x Escócia

11h42 – Gales x Espanha

12h04 – Estados Unidos x Austrália

12h26 – França x Quênia

12h48 – Fiji x Samoa

13h10 – Canadá x Japão

13h32 – África do Sul x Argentina

13h54 – Escócia x Irlanda

14h16 – Inglaterra x Nova Zelândia

Domingo, dia 26 de maio

05h30 – Quartas de final Challenge Trophy (9º lugar) – 3A X 4D

05h52 – Quartas de final Challenge Trophy (9º lugar) – 3C X 4B

06h14 – Quartas de final Challenge Trophy (9º lugar) – 3D X 4A

06h36 – Quartas de final Challenge Trophy (9º lugar) – 3B X 4C

06h58 – Quartas de final Ouro – 1A X 2D

07h20 – Quartas de final Ouro – 1C X 2B

07h42 – Quartas de final Ouro – 1D X 2A

08h04 – Quartas de final Ouro – 1B X 2C

08h36 – Semifinal pelo 13º lugar

08h58 – Semifinal pelo 13º lugar

09h20 – Semifinal Challenge Trophy (9º lugar)

09h42 – Semifinal Challenge Trophy (9º lugar)

10h04 – Semifinal pelo 5º lugar

10h26 – Semifinal pelo 5º lugar

10h48 – Semifinal pelo Ouro

11h10 – Semifinal pelo Ouro

12h07 – Decisão de 13º lugar

12h32 – Final Challenge Trophy (9º lugar)

13h07 – Decisão de 5º lugar

13h32 – Decisão de Bronze (3º lugar)

13h57 – FINAL Ouro (1º lugar)