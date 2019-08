Nesse sábado, dia 10, a partir das 08h00, Brasília receberá o 1º Rugby Day Pró Vida, evento de caráter filantrópico, assistencial e educacional sem fins lucrativos, cujos objetivos primordiais são: desenvolver atividades visando a promoção social e os ideais de solidariedade humana, que realiza seus projetos sociais na sede social no Recanto das Emas/DF, cidade situada a 25,8 km de Brasília. Dando prosseguimento ao Projeto Recanto do Rugby, realizado graças ao apoio do Programa de Ajuda Direta – Comitê DAP 2018/2019.

O Rugby Day será um evento esportivo que tem o intuito de convidar outros espaços, escolas e instituições que realizam atividade com Rugby voltado à crianças e adolescentes, no Distrito Federal, para uma manhã de intercâmbio evidenciando esta modalidade esportiva. Sendo assim, contará com a participação de 4 equipes sub-11 e 4 sub-13, num total de 96 atletas, a priori oriundas do American School of Brasilia (Sr. Dave Flecher), Colégio Vencer, Lycée Français François Mitterrand de Brasília (Sr. José Pestana Alpuim) e do Projeto Integral de Vida – Pró-Vida.

Não deixe de prestigiar uma ação que promete gerar impacto social por meio do rugby!