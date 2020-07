Preparado para mais uma grande rodada no Super Rugby Aotearoa e no Super Rugby AU? São quatro jogos entre sexta e domingo na ESPN e as escalações já estão saindo.

Quem vencerá nesse fim de semana no Super Rugby Aotearoa🇳🇿? — Portal do Rugby (@portaldorugby) July 23, 2020



O grande destaque será na Nova Zelândia com o jogaço entre Crusaders e Hurricanes no sábadp. Os Crusaders não perdem em casa desde 2016 (contra os Hurricanes, aliás) e se vencerem serão praticamente campeões. Scott Roberton, o técnico dos ‘Saders, perdeu Havili na camisa 15 por lesão e optou por Will Jordan na posição. Já os Hurricanes não terão Dane Coles, lesionado também, com Aumua em seu lugar, ao passo que Van Wyk dará lugar na ponta a Goosen. Para os ‘Canes é tudo ou nada e a vitória é obrigatória para seguirem sonhando em produzir um título improvável. O time vem embalado da vitória sobre os Blues e fez um jogo bom contra os ‘Saders no último encontro quando, no entanto, perderam em casa por 39 x 25.

No domingo, Blues e Chiefs fazem o jogo dos “desesperados”, pois ambos irão a campo com séries de derrotas incômodas. Os Blues ainda são vice líderes e precisam vencer de todo modo para seguirem sonhando – sobretudo se os Hurricanes tiverem antes vencido os Crusaders. Por sua vez, os Chiefs acumulam 5 derrotas seguidas e precisam vencer na luta contra a lanterna, aproveitando que os Highlanders folgam nesta semana.

Já na Austrália a ação do Super Rugby AU começa com Waratahs e Rebels duelando na sexta em embate de grande interesse para saber qual deles ainda terá chances de perseguir Brumbies e Reds no torneio. Depois, no sábado, o Force faz finalmente seu primeiro jogo em casa, em Perth, e, depois de mostrar evolução, espera assombrar o poderoso Brumbies, que viaja ao Oeste precisando da vitória para tomar a liderança que hoje é dos Reds. O líder folga na rodada.

Quem vencerá nesse fim de semana no Super Rugby AU🇦🇺? — Portal do Rugby (@portaldorugby) July 23, 2020



Super Rugby Aotearoa

Dia 25/07 às 04h00 – Crusaders x Hurricanes, em Christchurch – ESPN2 AO VIVO

Árbitro: James Doleman





Dia 26/07 às 00h30 – Blues x Chiefs, em Auckland – ESPN2 AO VIVO

Árbitro: Brendon Pickerill

Equipe Cidade Jogos Pontos Crusaders Christchurch 4 18 Blues Auckland 5 13 Hurricanes Wellington 5 12 Highlanders Dunedin 5 10 Chiefs Hamilton 5 4

- Vitória = 4 pontos;

– Empate = 2 pontos;

– Derrota = 0 pontos;

– Vencer marcando 3 ou mais tries que o oponente = 1 ponto extra;

– Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;

Super Rugby AU

Dia 24/07 às 06h05 – Waratahs x Rebels, em Sydney – Watch ESPN AO VIVO

Árbitro: Angus Gardner





Dia 25/07 às 06h15 – Force x Brumbies, em Perth – Watch ESPN AO VIVO

Árbitro: Damon Murphy





Equipe Cidade Jogos Pontos Reds Brisbane 3 10 Brumbies Canberra 2 9 Waratahs Sydney 3 6 Rebels Melbourne 2 2 Force Perth 2 1

- Vitória = 4 pontos;

– Empate = 2 pontos;

– Derrota = 0 pontos;

– Vencer marcando 3 ou mais tries que o oponente = 1 ponto extra;

– Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- Classificam-se às quartas de final o 1º colocado de cada uma das 3 conferências + os 5 melhores da classificação geral;