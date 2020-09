Tempo de leitura: 1 minuto

Ninguém segura o Leinster na Europa. O time da capital da Irlanda foi campeão do PRO14 de modo invicto, fazendo história, e é destaque do Rugby+ no debate desta segunda-feira. Premiership inglesa e Top 14 francês também são destaques, assim como a Heineken Champions Cup, que rertorna no próximo fim de semana.