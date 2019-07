O domingo foi de aprendizados para as Seleções Brasileiras de Rugby Sevens, com Yaras e Tupis perdendo as medalhas de bronze em duas dramáticas prorrogações. Já Argentina, entre os homens, e Canadá, entre as mulheres, ficaram as medalhas de ouro.

Se você não viu ainda os vídeos das finais, confira já.

Horários de Brasília