A WRU (a federação galesa de rugby) confirmou que seu voto (na verdade, seus 3 votos) na eleição para a presidência do World Rugby (a federação internacional) foi para o inglês Bill Beaumont.

A imprensa britânica especulava que Gales poderia dar as costas aos parceiros de Six Nations e apoiar o argentino Agustín Pichot, por ser a nação britânica que mais compactua com as propostas de Pichot. O apoio galês daria vantagem ao argentino, mas a confirmação do voto galês por Beaumont sugere que agora a vantagem seja do inglês.

I’m confused by these projections from The Daily Mail.

1) Who in the 6N is voting Pichot?

2) 6-1 RotW seems presumptive given Georgia and Uruguay at a minimum will vote Pichot.

3) Rugby Africa Rep was seconded by France for ExCo. That suggests a vote for Beaumont, does it not? pic.twitter.com/lbQqA0YXZ1 — Bryan Ray (@raysrugby) April 23, 2020

Algumas projeções foram feitas pela imprensa internacional especulando sobre quantos votos cada candidato teria. Estados Unidos e Canadá são outros 2 votos decisivos e que pareciam ser de Pichot (por conta de uma unidade nas Américas forjada com o Americas Rugby Championship), mas que podem também ter debandado a favor de Beaumont.

Time is Now for @AP9_ , he make a lot for @RugbyCanada @USARugby and all the Region.

Difficult to understand what the doubt could be . Strange really strange with common sense support must be 100% for @AP9_ in all Americas . https://t.co/ExFGsMWxGp — Sebastian Piñeyrua (@pinopuca) April 29, 2020



Ao todo, há 51 votos em disputa na eleição:

Países com 3 votos cada: Inglaterra, Gales, Escócia, Irlanda, França, Itália, Argentina, África do Sul, Austrália e Nova Zelândia;

País com 2 votos: Japão;

Países com 1 voto cada: Canadá, Estados Unidos, Uruguai, Geórgia, Romênia, Fiji e Samoa;

Federações com 2 votos cada: Asia Rugby (federação asiática), Oceania Rugby (federação oceânica), Rugby Africa (federação africana), Rugby Europe (federação europeia), Rugby Americas Rugby (federação norte-americana) e Sudamerica Rugby (federação sul-americana); Isto é, países que não têm votos diretos são representados por suas federações continentais. O Brasil é representado apenas pelos 2 votos da Sudamérica Rugby; Para os países e federações com ao menos 2 votos, 1 voto é obrigatoriamente de uma representante do rugby feminino.



O resultado deverá sair no dia 12 de maio, após auditoria independente.