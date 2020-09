Tempo de leitura: 1 minuto

Dave Rennie, novo treinador da seleção da Austrália (os Wallabies), iniciou seu trabalho com uma convocação de 44 jogadores, de olho na Bledisloe Cup de outubro e no Rugby Championship de novembro.

A convocação do treinador neozelandês dos Wallabies está carregada de jogadores novatos, com 16 nomes recebendo primeira convocação. Nenhum atleta que joga no exterior foi chamado, ao passo que o Western Force, lanterna do Super Rugby AU, não está representado por nenhum convocado. Entre as ausências maiores estão o terceira linha Naisarani e o centro Kuridrani, preteridos pelos treinador. Kurtley Beale, que vinha sendo importante para a seleção, está na Europa, ao passo que David Pocock, que já se retirou da seleção, está no Japão.

- Continua depois da publicidade -

Avançados: Jermaine Ainsley (Rebels), Allan Alaalatoa (Brumbies), Angus Bell (Waratahs), Pone Fa’amausili (Rebels), Folau Fainga’a (Brumbies), Ned Hanigan (Waratahs), Michael Hooper (Waratahs), Tom Horton (Waratahs), Trevor Hosea (Rebels), Harry Johnson-Holmes (Waratahs), Fraser McReight (Reds), Brandon Paenga-Amosa (Reds), Matt Philip (Rebels), Lukhan Salakaia-Loto (Reds), Pete Samu (Brumbies), Rob Simmons (Waratahs), Scott Sio (Brumbies), James Slipper (Brumbies), Lachie Swinton (Waratahs), Taniela Tupou (Reds), Jordan Uelese (Rebels), Rob Valetini (Brumbies), Harry Wilson (Reds), Liam Wright (Reds);

Linha: Tom Banks (Brumbies), Filipo Daugunu (Reds), Jake Gordon (Waratahs), Will Harrison (Waratahs), Dane Haylett-Petty (Rebels), Reece Hodge (Rebels), Len Ikitau (Reds), Marika Koroibete (Rebels), Noah Lolesio (Brumbies), Jack Maddocks (Waratahs), Tate McDermott (Reds), James O’Connor (Reds), Hunter Paisami (Rebels), Jordan Petaia (Reds), Joe Powell (Reds), James Ramm (Waratahs), Irae Simone (Brumbies), Matt Toomua (Rebels), Nic White (Brumbies), Tom Wright (Brumbies);