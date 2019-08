Sábado de The Laurie O’Reilly Memorial Trophy, a versão feminina da Bledisloe Cup, a série anual entre Nova Zelândia e Austrália! Back Ferns e Wallaroos entrarão em campo em Perth antes do duelo masculino, em uma eletrizante rodada dupla.

Apesar da tradição do rugby nos dois países e da força de ambos no sevens, o XV é totalmente desequilibrado, com amplo favoritismo da Nova Zelândia, que jamais perdeu um jogo sequer para a Austrália na categoria. Cientes da evolução recente das Wallaroos e do peso de jogarem no novo Perth Stadium, com 65 mil (e potencial recorde mundial para jogo feminino), as Black Ferns levaram ao país vizinho jogadoras experientes, como Selica Winiata e a brilhante Kendra Cocksedge, enquanto em outras posições o time segue em processo de renovação, já vista na Women’s Super Series (o torneio entre as 5 melhores seleções do mundo vencida no mês passado pelas neozelandesas). A Austrália, por sua vez, vai pensando na Copa do Mundo de 2021 e segue sem usar atletas do sevens em seu XV, buscando uma identidade própria e sólida para seu time.

África do Sul e Quênia largam na frente na África de olho em 2021

Enquanto isso, nesta sexta teve início na África do Sul a Women’s Africa Cup, a nova Copa da África, que vale classificação à Copa do Mundo de 2021 para sua campeã – e classificação para sua vice campeã encarar uma repescagem contra a campeã sul-americana de 2020, ainda de olho no Mundial.

Quatro seleções em campo e as duas favoritas falaram mais alto na largada, com a África do Sul atropelando Uganda por 89 x 05 e o Quênia passando por Madagascar (que debutou na categoria) por 35 x 05.

França anuncia 26 atletas profissionais para o XV Feminino

Outra notícia importante para o XV Feminino veio da França, com a federação local anunciando a contratação em regime profissional de 26 jogadoras especificamente para o XV feminino, dando um passo a mais para a modalidade. Clique aqui para conferir a lista.

Sábado, dia 10 de agosto

*Horário de Brasília

04h00 – Nova Zelândia x Austrália, em Perth

Árbitro: Hollie Davidson (Escócia)

Histórico: 17 jogos e 17 vitórias da Nova Zelândia. Último jogo: Nova Zelândia 45 x 17 Austrália, em 2018 (amistoso);

Nova Zelândia: 15 Selica Winiata, 14 Renee Wickliffe, 13 Carla Hohepa, 12 Chelsea Alley, 11 Ayesha Leti-I’iga, 10 Ruahei Demant, 9 Kendra Cocksedge, 8 Charmaine McMenamin, 7 Les Elder (C), 6 Pia Tapsell, 5 Charmaine Smith, 4 Eloise Blackwell, 3 Aleisha-Pearl Nelson, 2 Te Kura Ngata-Aerengamate, 1 Toka Natu;

Suplentes: 16 Forne Burkin, 17 Leilani Perese, 18 Olivia Ward-Duin, 19 Joanah Ngan-Woo, 20 Kennedy Simon, 21 Arihiana Marino-Tauhinu, 22 Krysten Cottrell, 23 Kilisitina Moata’ane;

Austrália: 15 Mahalia Murphy, 14 Samantha Treherne, 13 Alysia Lefau-Fakaosilea, 12 Ariana Hira Herangi, 11 Lori Cramer, 10 Trilleen Pomare, 9 Georgia Cormick, 8 Grace Hamilton (c), 7 Emily Chancellor, 6 Millie Boyle, 5 Alisha Hewett, 4 Michaela Leonard, 3 Evelyn Horomia, 2 Averyl Mitchell, 1 Liz Patu;

Suplentes: 16 Ash Marsters, 17 Emily Robinson, 18 Christina Sekona, 19 Rebecca Clough, 20 Shannon Mato, 21 Iliseva Batibasaga, 22 Arabella McKenzie, 23 Mhicca Carter;

Copa da África Feminina – Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2021 – em Brakpan, África do Sul

1ª rodada – Sexta, dia 09/08

Quênia 35 x 05 Madagascar

África do Sul 89 x 05 Uganda

2ª rodada – Terça, dia 13/08

Quênia x Uganda

África do Sul x Madagascar

3ª rodada – Sábado, dia 17/08

Uganda x Madagascar

África do Sul x Quênia