A Série B do Campeonato Paulista de Rugby volta à campo nesse fim de semana com apenas uma partida, mas com muita tradição em jogo!

Duas das mais vencedoras equipes do interior paulista, Wallys e Tornados fazem o confronto isolado da rodada em situações distintas no campeonato. Os alvi-laranjas de Indaiatuba estão invictos no ano com uma campanha invejável, tendo sido vazados apenas uma vez na temporada. O Wallys ocupa apenas a sétima colocação do campeonato, mas vem animado com a primeira vitória do ano sobre o São Bento na última rodada e contará novamente com o fator casa para engrenar de vez na competição. As equipes se enfrentaram esse ano durante a pré-temporada, com vitória dos Tornados por 46 a 10.

Campeonato Paulista B – Semana 6

Dia 20/05/2018 às 10h – Wallys X Tornados

Árbitro: Raphael Nichioka

Auxiliares de linha: Guilherme Zaparoli e João Victor Freie

4º árbitro: Guilherme Wadt

Local: IAC – Jundiaí, SP

Rio Preto recebe Taubaté de olho na liderança da Série D

- Continua depois da publicidade - O Rugby não para no interior, com clubes da região entrando em campo em todas as divisões nesse sábado. Na Série D, o único jogo da rodada terá um duelo de extremos. O Rio Preto venceu seu primeiro jogo e busca manter a invencibilidade para liderar a divisão e atuando novamente em casa enfrenta o Taubaté, que já tem dois jogos e é o único clube que não venceu na temporada, caiu em dois jogos duros, e precisará mostrar mais regularidade até o final para seguir vivo na briga pelo título, que será

definido em pontos corridos. Campeonato Paulista D – Semana 3

Dia 19/05/2018 às 14h – Rio Preto X Taubaté

Árbitro: Vinícius Aleixo

Auxiliares de linha: Eduardo Vilela e Guilherme Wadt

4º árbitro:

Local: Campo do Tangará – São José do Rio Preto, SP

