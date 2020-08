Tempo de leitura: 2 minutos

ARTIGO COM VÍDEO – Dia de “State of Origin” do Rugby Union na Austrália, com o maior clássico do país fechando a rodada do Super Rugby AU. E o resultado foi impactante em Sydney, com o NSW Waratahs fazendo a festa da torcida ao atropelar o Queensland Reds por 45 x 12, em jogo que devolveu os ‘Tahs à luta pelo mata-mata e tirou os Reds da zona de classificação.



O primeiro tempo foi uma verdadeira avalanche dos Waratahs, com direito a show do scrum-half Jake Gordon. Depois de Harrison abrir o placar para os azuis com penal, o camisa 9 fez o primeiro try aos 9′, após linda ação pela ponta de James Ramm, com direito a chepéu, seguido de offload de Hunt para Gordon.

O scrum-half ainda marcou o segundo try aos 17′, cobrando rapidamente penal para pegar a defesa dos Reds desarrumada. Aos 24′, veio o terceiro try dos Waratahs, com Maddocks, após o oitavo Dempsey quebrar a linha e servir de offload, ao passo que Gordon completou seu hat-trick logo aos 27′, com seu terceiro try, em contra-ataque veloz tabelando com Harrison.

Os Waratahs seguiram implacáveis e o quinto try veio aos 35′ com Newsome em linda troca de passes que passou por quase o time todo. Domínio completo sendo recompensado com 38 x 00 incríveis no intervalo.

O segundo tempo largou com o sexto try dos Waratahs saindo aos 52′ em maul após lateral, finalizado por Horton. Com 45 x 00 no placar, os Waratahs reduziram a marcha e os Reds descontaram com 2 tries, de Hardy, aos 54′, após erro de recepção de Maddoscks em chute cruzado, e com James O’Connor, já com o tempo esgotado. Os Waratahs tiveram mais posse de bola e território e deram um banho em linhas quebradas, provando eficiência com a bola em mãos, ao passo que os Reds só lamentaram um dia defensivo ruim e pouca inspiração com a bola em mãos.

Na próxima rodada, os Waratahs visitarão o Force, enquanto os Reds receberão os Rebels em jogo crucial.

45 12

Waratahs 45 x 12 Reds, em Sydney

Árbitro: Damon Murphy

Waratahs

Tries: Gordon (3), Maddocks, Newsome e Horton

Conversões: Harrison (3) e Donaldson (1)

Penais: Harrison (1)

15 Jack Maddocks, 14 James Ramm, 13 Lalakai Foketi, 12 Karmichael Hunt, 11 Alex Newsome, 10 Will Harrison, 9 Jake Gordon, 8 Jack Dempsey, 7 Michael Hooper (c), 6 Lachie Swinton, 5 Tom Staniforth, 4 Ned Hanigan, 3 Harry Johnson-Holmes, 2 Tom Horton, 1 Tom Robertson;

Suplentes: 16 Andrew Tuala, 17 Angus Bell, 18 Tetera Faulkner, 19 Jed Holloway, 20 Hugh Sinclair, 21 Mitch Short, 22 Joey Walton, 23 Ben Donaldson;

Reds

Tries: Hardy e O’Connor

Conversões: O’Connor (1)

15 Bryce Hegarty, 14 Jock Campbell, 13 Hunter Paisami, 12 Hamish Stewart, 11 Filipo Daugunu, 10 James O’Connor, 9 Scott Malolua, 8 Harry Wilson, 7 Liam Wright, 6 Angus Scott-Young, 5 Lukhan Salakaia-Loto, 4 Angus Blyth, 3 Taniela Tupou, 2 Brandon Paenga-Amosa, 1 Dane Zander;

Suplentes: 16 Alex Mafi, 17 Jack Straker, 18 Zane Nonggorr, 19 Tuaina Taii Tualima, 20 Fraser McReight, 21 Tate McDermott, 22 Jack Hardy, 23 Josh Flook

Equipe Cidade Jogos Pontos Brumbies Canberra 5 18 Rebels Melbourne 5 14 Waratahs Sydney 5 11 Reds Brisbane 5 11 Force Perth 4 2

- Vitória = 4 pontos;

– Empate = 2 pontos;

– Derrota = 0 pontos;

– Vencer marcando 3 ou mais tries que o oponente = 1 ponto extra;

– Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- Classificam-se às quartas de final o 1º colocado de cada uma das 3 conferências + os 5 melhores da classificação geral;