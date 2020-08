Tempo de leitura: 3 minutos

ARTIGO COM VÍDEO – Nesta sexta-feira, o Super Rugby AU movimento a Austrália com o Western Force mandando seu jogo contra os Waratahs na cidade de Gold Coast, para facilitar seu deslocamento na competição, diante de restrições de viagens na Austrália. O jogo novamente não terminou como o Force gostaria, com os Waratahs impondo nova derrota ao time do Oeste: 28 x 08. O resultado não garantiu ponto bônus aos Waratahs, mas elevou o time de Sydney à vice liderança da competição – ao menos até amanhã.

Depois dos Waratahs abrirem o placar com penal, o primeiro try do jogo foi do Force, com o ex All Black Richard Kahui chutando rasteiro na ponta para Stander apanhar no in-goal e finalizar.

Os visitantes responderam com novo penal certeiro de Harrison, respondido aos 27′ com penal de Prior, colocando o Force de novo em vantagem. A troca de penais seguiu, com Harrison devolvendo a frente aos ‘Tahs aos 30′ e, aos 34’, os visitantes marcaram try precioso com Newsome, recebendo livre na ponta passe longo após a infiltração do scrum-half Gordon. 16 x 08.

O segundo tempo começou com Maddocks interceptando passe para correr para o try decisivo do jogo a favor dos Waratahs. O Force elevou sua posse de bola e território, mas parou na forte defesa visitante.

Apesar do volume maior ser do Force, os ‘Tahs eram mais eficientes e chegaram a ter dois tries anulados, o que lhes custou o bônus. O terceiro try saiu apenas aos 80’, com Johnson-Holmes, mas já tarde demais para os visitantes saírem de campo com 5 pontos. Mesmo assim, vitória importante por 28 x 08.

Na próxima rodada, o Force mandará jogo novamente em Gold Coast, dessa vez contra os Reds, ao passo que os Waratahs visitarão os Brumbies.

Force 08 x 28 Waratahs, em Perth

Árbitro: Nic Berry

Force

Tries: Stander

Penal: Prior (1)

15 Jake Strachan, 14 Byron Ralston, 13 Kyle Godwin, 12 Richard Kahui, 11 Brad Lacey, 10 Jono Lance, 9 Ian Prior (c), 8 Brynard Stander, 7 Kane Koteka, 6 Henry Stowers, 5 Fergus Lee Warner, 4 Jeremy Thrush, 3 Kieran Longbottom, 2 Feleti Kaitu’u, 1 Pek Cowan;

16 Andrew Ready, 17 Chris Heiberg, 18 Tom Sheminant, 19 Johan Bardoul, 20 Ollie Atkins, 21 Nick Frisby, 22 Nick Jooste, 23 Jack McGregor;

Waratahs

Tries: Newsome, Maddocks e Johnson-Holmes

Conversões: Harrison (2)

Penais: Harrison (3)

15 Jack Maddocks, 14 James Ramm, 13 Lalakai Foketi, 12 Karmichael Hunt, 11 Alex Newsome, 10 Will Harrison, 9 Jake Gordon, 8 Jack Dempsey, 7 Michael Hooper, 6 Lachie Swinton, 5 Rob Simmons (c), 4 Tom Staniforth, 3 Tetera Faulkner, 2 Tom Horton, 1 Tom Robertson;

Suplentes: 16 Robbie Abel, 17 Angus Bell, 18 Harry Johnson-Holmes, 19 Ned Hanigan, 20 Hugh Sinclair, 21 Mitch Short, 22 Ben Donaldson, 23 Joey Walton;

Equipe Cidade Jogos Pontos Brumbies Canberra 5 18 Waratahs Sydney 6 15 Rebels Melbourne 5 14 Reds Brisbane 5 11 Force Perth 5 2

- Vitória = 4 pontos;

– Empate = 2 pontos;

– Derrota = 0 pontos;

– Vencer marcando 3 ou mais tries que o oponente = 1 ponto extra;

– Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



