ARTIGO COM VÍDEO – A Austrália ferveu neste sábado com Sydney recebendo o embate decisivo entre Waratahs e Rebels pelo Super Rugby. O Waratahs fez sua última partida na temporada regular e conseguiu a vitória em emocionantes 38 x 32, mas os Rebels arrancaram um bônus precioso que significa que só precisarão de simples vitória sobre o lanterna Force na rodada final para se classificarem ao mata-mata e eliminarem os Waratahs.



Os Rebels abriram o placar com penal aos 3′ de Toomua, mas os Waratahs dominaram o primeiro tempo, marcando os dois primeiros tries, ambos pela no trabalho dos forwards, ambos no pick and go, com o scrum-half Gordon e o terceira linha Dempsey. Na mesma moeda, os Rebels responderam aos 37′ com try de Toomua encontrando espaço após fases nas 22. Antes da pausa, no entanto, Harrison chutou penal que colocou 17 x 10 no marcador para os donos da casa.

A segunda etapa foi de tirar o fôlego, com Naisarani empatando logo no começo com try para os Rebels em maul após lateral. Johnson-Holmes logo respondeu com try para os Waratahs em outro pick and go após as fases.

Aos 56′, Michael Hooper se infiltrou e criou espaço para try crucial de Holton para os ‘Tahs, mas aos 62′ Koroibete disparou na ponta para marcar o try que devolvia os Rebels ao páreo. Maddocks teve try anulado pelo TMO para os Waratahs e, aos 71′, o time de Sydney viveu o desespero quando Naisarani marcou novo try para os Rebels, no pick and go. O empate só não aconteceu porque a conversão não entrou.

O empate desperdiçado foi aproveitado pelos Waratahs, que marcaram o try do triunfo aos 74’, com o abertura Deegan tendo chute bloqueado por Hooper, com a bola sobrando para Harrison fazer seu primeiro try com a camisa dos ‘Tahs.

Cientes da importância de ao menos arrancarem o bônus, os Rebels celebraram muito quando aos 77’ os ‘Tahs entregaram penal e Toomua converteu, decretando o placar final de 38 x 32. Vitória dos Waratahs, mas com sabor de sucesso para os Rebels.

Rebels 32 x 38 Waratahs, em Sydney

Árbitro: Graham Cooper

Rebels

Tries: Naisarani (2), Toomua e Koroibete

Conversões: Toomua (3)

Penais: Toomua (2)

15 Reece Hodge, 14 Andrew Kellaway, 13 Campbell Magnay, 12 Matt To’omua (c), 11 Marika Koroibete, 10 Andrew Deegan, 9 Frank Lomani, 8 Isi Naisarani, 7 Brad Wilkin, 6 Michael Wells, 5 Trevor Hosea, 4 Matt Philip, 3 Jermaine Ainsley, 2 Jordan Uelese, 1 Cameron Orr;

Suplentes: 16 Efitusi Maafu, 17 Cabous Eloff, 18 Pone Fa’amausili, 19 Michael Stolberg, 20 Richard Hardwick, 21 James Tuttle, 22 Billy Meakes, 23 Tom Pincus;

Waratahs

Tries: Gordon, Dempsey, Johnson-Holmes, Walton e Harrsion

Conversões: Harrison (5)

Penais: Harrison (1)

15 Jack Maddocks, 14 James Ramm, 13 Joey Walton, 12 Tepai Moeroa, 11 Alex Newsome, 10 Will Harrison, 9 Jake Gordon, 8 Jack Dempsey, 7 Michael Hooper, 6 Lachlan Swinton, 5 Rob Simmons (c), 4 Ned Hanigan, 3 Harry Johnson-Holmes, 2 Tom Horton, 1 Tom Robertson;

Suplentes: 16 Robbie Abel, 17 Angus Bell, 18 Tetera Faulkner, 19 Tom Staniforth, 20 Will Harris, 21 Mitch Short, 22 Ben Donaldson, 23 Nick Malouf;

Equipe Cidade Jogos Pontos Brumbies Canberra 7 27 Reds Brisbane 7 21 Waratahs Sydney 8 19 Rebels Melbourne 7 15 Force Perth 7 2

- Vitória = 4 pontos;

– Empate = 2 pontos;

– Derrota = 0 pontos;

– Vencer marcando 3 ou mais tries que o oponente = 1 ponto extra;

– Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- Classificam-se às quartas de final o 1º colocado de cada uma das 3 conferências + os 5 melhores da classificação geral;