ARTIGO COM VÍDEO – O sábado na Austrália foi de retorno, com o Western Force, excluído do Super Rugby em 2017, marcando seu retorno à competição. O time de Perth foi a Sydney enfrentar o Waratahs pela segunda rodada do Super Rugby AU (o Super Rugby australiano de 2020) e chegou a empolgar abrindo 14 x 00. Porém, os donos da casa viraram o marcador na segunda etapa, dominantes, garantindo a vitória por 23 x 14. O jogo foi com público restrito no imenso Sydney Cricket Ground.



O Force retornou inspirado ao Super Rugby. O placar da partida foi inaugurado aos 14′ com penal de Prior para os visitante e, aos 29′, o Force produziu pela troca de passes até Ralston marcar o primeiro try do embate. Prior ainda chutou mais 2 penais em sequência, abrindo vantagem e premiado o Force por ter mais volume de jogo.

Antes da pausa, no entanto, o Waratahs começou sua reação, com Bell marcando o primeiro try dos anfitriões após pressão nas imediações do in-goal.

O segundo tempo teve outra história, com os Waratahs tendo mais posse de bola e respondendo com 2 penais chutados por Harrison até, aos 62′, os azuis marcarem o try da virada, no pick and go de Staniforth. Os forwards dos ‘Tahs passavam a falar mais alto e Harrison ainda chutou último penal aos 74’ para negar ao Force o bônus defensivo. 23 x 14.

- Continua depois da publicidade -

Os Waratahs receberão os Brumbies no dia 18, ao passo que o Force jogará de novo fora de casa, dessa vez contra os Reds.

23 14

Waratahs 23 x 14 Force, em Sydney

Árbitro: Angus Gardner

Waratahs

Tries: Bell e Staniforth

Conversões: Harrison (2)

Penais: Harrison (3)

15 Jack Maddocks, 14 James Ramm, 13 Alex Newsome, 12 Joey Walton, 11 Mark Nawaqanitawase, 10 Will Harrison, 9 Mitch Short, 8 Will Harris, 7 Michael Hooper, 6 Lachie Swinton, 5 Rob Simmons (c), 4 Ned Hanigan, 3 Harry Johnson-Holmes, 2 Robbie Abel, 1 Angus Bell;

Suplentes: 16 Tom Horton, 17 Tetera Faulkner, 18 Tiaan Tauakipulu, 19 Jack Demspey, 20 Michael McDonald, 21 Ben Donaldson/Tepai Moeroa, 22 Karmichael Hunt;

Force

Try: Ralston

Penais: Prior (3)

15 Jack McGregor, 14 Byron Ralston, 13 Marcel Brache, 12 Nick Jooste, 11 Brad Lacey, 10 Jono Lance, 9 Ian Prior (c), 8 Brynard Stander, 7 Tevin Ferris, 6 Henry Stowers, 5 Fergus Lee-Warner, 4 Jeremy Thrush, 3 Kieran Longbottom, 2 Feleti Kaitu’u, 1 Angus Wagner;

Suplentes: 16 Andrew Ready, 17 Chris Heiberg, 18 Greg Holmes, 19 Johan Bardoul, 20 Ollie Callen, 21 Jacob Abel, 22 Henry Taefu, 23 Kyle Godwin;

Equipe Cidade Jogos Pontos Reds Brisbane 2 6 Brumbies Canberra 1 5 Waratahs Sydney 2 5 Rebels Melbourne 2 2 Force Perth 1 0

- Vitória = 4 pontos;

– Empate = 2 pontos;

– Derrota = 0 pontos;

– Vencer marcando 3 ou mais tries que o oponente = 1 ponto extra;

– Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- Classificam-se às quartas de final o 1º colocado de cada uma das 3 conferências + os 5 melhores da classificação geral;