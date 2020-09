Tempo de leitura: 2 minutos

ARTIGO COM VÍDEOS – A Gallagher Premiership inglesa teve nesse fim de semana rodada cheia com os quatro times do G4 vencendo fora de casa. Com o anúncio de que até o 8º colocado ganhará vaga na Champions Cup europeia, a competição pegou fogo por completo, já entrando em sua reta final.

O líder Exeter Chiefs venceu, mas desta vez foi em jogo suado contra o Northampton Saints, que perdeu terreno na luta pelo G4. Tom O’Flahery, aos 70′, fez o try decisivo para o Exeter, em vitória por 22 x 19.



Já o Sale Sharks seguiu na vice liderança ao derrotar o Leicester Tigers em jogo que os Tigers provaram evolução, apesar do mal momento. Uma chuva de tries de 40 x 31, em 5 tries a 3 para os Sharks. Faf de Klerk abriu o jogo com drop goal para os Sharks, que dominaram o primeiro tempo, mas viram os 3 tries dos Tigers no segundo tempo deixarem o jogo apertado. Solomona fez try crucial para os Sharks na segunda etapa.



O terceiro colocado Bristol Bears triunfou com mais tranquilidade sobre o Worcester Warriors, fazendo 36 x 13, com 4 tries sem resposta na segunda etapa.



Por sua vez, o quarto colocado Wasps brilhou ao vencer o em Londres por 28 x 18 o poderoso Saracens, que pôs em campo vários craques da seleção inglesa. Os Sarries pecaram na disciplina, Owen Farrell recebeu cartão vermelho e a diferença no jogo se deu mesmo pelos 7 penais precisos chutados por Gopperth para os Wasps, que se somaram ao try de Willis, o único dos visitantes.



O Bath seguiu na perseguição aos Wasps, batendo na port do G4 ao vencer também fora de casa os Harlequins por 41 x 27, em outro jogaço cheio de tries na Inglaterra. McConnochie brilhou com 2 dos 4 tries do Bath.



Por fim, em jogo crucial por vaga na Champions Cup, o Gloucester se impôs sobre o London Irish por 36 x 23, em jogo de 5 tries a 3 para os Cherry and Whites.





Gallagher Premiership – Campeonato Inglês

Gloucester 36 x 21 London Irish

Leicester Tigers 31 x 40 Sale Sharks

Harlequins 27 x 41 Bath

Saracens 18 x 28 Wasps

Northampton Saints 19 x 22 Exeter Chiefs

Worcester Warriors 13 x 36 Bristol Bears

Clube Cidade Jogos Pontos Exeter Chiefs Exeter 18 68 Sale Sharks Salford (Manchester) 18 55 Bristol Bears Bristol 18 53 Wasps Coventry 18 51 Bath Bath 18 50 Northampton Saints Northampton 18 41 Gloucester Gloucester 18 41 Harlequins Londres 18 37 London Irish Londres 18 29 Worcester Warriors Worcester 18 27 Leicester Tigers Leicester 18 24 Saracens* Londres 18 -47

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;

- 1º a 4º lugares = classificação às Semifinais e à Champions Cup;

- 5º e 6º lugares = classificação à Champions Cup;



* O Saracens foi declarado rebaixado por conta de quebra do teto salarial da liga nas últimas 3 temporadas;