ARTIGO COM VÍDEOS – A antepenúltima rodada da Premiership inglesa deixou as disputas pelas vagas nas semifinais absolutamente em aberto, com Wasps e Bath subindo para a segunda e a terceira colocações, com os Wasps somando apenas 2 pontos a mais que Sale Sharks e Bristol Bears, agora quarto e quinto colocados.

Os Wasps conquistaram uma vitória impressionante sobre os Bears por 59 x 35, em verdadeira avalanche de tries em Coventry. Partida de 9 tries a 5 para os Wasps, com nada menos que 4 tries para os Wasps em menos de 20 minutos de jogo. O início cheio de erros custou muito aos Bears, que reagiram, mas viram nomes com o Fekitoa, Bassett e Gopperth renderem em momentos cruciais para os anfitriões.



Já o Bath conquistou uma preciosa vitória fora de casa sobre o Sale Sharks por 37 x 22, em jogo de 4 tries a 3 para o Bath, punindo a indisciplina dos Sharks. Ben Spencer fez 2 tries para os visitantes, ao passo que McConnochie e Jonathan Joseph marcaram os seus, com Rhys Priestland comando uma linha inspirada do Bath.



Mais sossegado está o Exeter Chiefs, já garantido como o primeiro colocado. Com isso, de olho nas quartas de final da Heineken Champions Cup, os Chiefs pouparam atletas no duelo com os Saracens, que também pouparam jogadores pensando na competição europeia. O resultado foi um duelo de aspirantes muito movimento com os jovens dos Saracens vencendo por 40 x 17. O ponta Elliot Obatoyinbo foi destaque pelos Sarries.



Por sua vez, o Northampton Saints deu adeus às suas pretensões ao ser derrotado no clássico das East Midlands pelo Leicester Tigers por 28 x 24, em jogo com os Tigers marcando apenas 1 try, de Ben Youngs, mas capitalizando com 6 penais e 1 drop goal de Zack Henry, apesar de 3 amarelos ao longo do jogo contra os donos da casa.



Com ambos ainda sonhando com vaga na Heineken Champions Cup (isto é, almejando o oitavo lugar), o Worcester Warriors visitou e derrotou o London Irish por 40 x 25. O scrum-half sul-africano veterano François Hougaard foi autor de dois tries para os Warriors.



As esperanças de vaga para o Worcester ainda existem porque nesta segunda-feira, em jogo isolado, o Gloucester foi derrotado pelo Harlequins em casa por 28 x 15, mantendo a diferença em 9 pontos para o Worcester, com 10 em disputa.

Saracens 40 x 17 Exeter Chiefs

Sale Sharks 22 x 37 Bath

London Irish 25 x 40 Worcester Warriors

Leicester Tigers 28 x 24 Northampton Saints

Wasps 59 x 35 Bristol Bears

Gloucester 15 x 28 Harlequins

Clube Cidade Jogos Pontos Exeter Chiefs Exeter 20 73 Wasps Coventry 20 61 Bath Bath 20 60 Sale Sharks Salford (Manchester) 20 59 Bristol Bears Bristol 20 59 Harlequins Londres 20 46 Northampton Saints Northampton 20 42 Gloucester Gloucester 20 41 Worcester Warriors Worcester 20 32 London Irish Londres 20 30 Leicester Tigers Leicester 20 28 Saracens* Londres 20 -41

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;

- 1º a 4º lugares = classificação às Semifinais e à Champions Cup;

- 5º e 6º lugares = classificação à Champions Cup;



* O Saracens foi declarado rebaixado por conta de quebra do teto salarial da liga nas últimas 3 temporadas;