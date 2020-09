Tempo de leitura: 1 minuto

Olho na agenda do Watch ESPN, pois serão 4 jogos ao vivo nesse fim de semana. No sábado, a atenção estará na Austrália com a semifinal do Super Rugby AU entre Queensland Reds e Melbourne Rebels, valendo vaga na grande final contra o Brumbies.

Já no domingo a Premiership agitará a Inglaterra com três jogos sendo exibidos, com direito a duas batalhas muito aguardadas valendo vagas no G4 (a zona de classificação às semifinais): Sale Sharks, 2º colocado, contra Bath, 5º, e Wasps, 4º, contra Bristol Bears, 3º. Por fim, o líder já classificado Exeter Chiefs encara o Saracens, em jogo de muita rivalidade recente.

*Horários de Brasília

Super Rugby AU

Gallagher Premiership

Clube Cidade Jogos Pontos Exeter Chiefs Exeter 19 73 Sale Sharks Salford (Manchester) 19 59 Bristol Bears Bristol 19 58 Wasps Coventry 19 56 Bath Bath 19 55 Harlequins Londres 19 42 Northampton Saints Northampton 19 41 Gloucester Gloucester 19 41 London Irish Londres 19 29 Worcester Warriors Worcester 19 27 Leicester Tigers Leicester 19 24 Saracens* Londres 19 -46

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;

- 1º a 4º lugares = classificação às Semifinais e à Champions Cup;

- 5º e 6º lugares = classificação à Champions Cup;



* O Saracens foi declarado rebaixado por conta de quebra do teto salarial da liga nas últimas 3 temporadas;