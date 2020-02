O Six Nations deu uma pausa nesse próximo fim de semana, mas tem muita ação rolando no Watch ESPN, com o Super Rugby e a Premiership inglesa agitando o canal. Porém, além deles, será hora de voltar a ver a elite do sevens mundial masculino, com a etapa de Los Angeles.

*Horários de Brasília

World Rugby Sevens World Series (masculina)

Seleção Pontuação total Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 Etapa 6 Etapa 7 Etapa 8 Etapa 9 Etapa 10 Nova Zelândia 76 19 22 22 13 África do Sul 67 22 19 7 19 França 56 12 17 19 8 Inglaterra 54 17 7 15 15 Fiji 53 8 15 8 22 EUA 47 10 8 12 17 Austrália 47 13 5 17 12 Argentina 45 11 13 11 10 Irlanda 33 5 12 5 11 Canadá 33 7 6 13 7 Quênia 26 4 11 10 1 Escócia 25 3 10 6 6 Samoa 23 15 4 2 2 Espanha 17 6 3 4 4 Gales 9 2 1 1 5 Campeões por etapa

- 15º colocado = rebaixamento;

Super Rugby

Equipe Conferência País Cidade Jogos Pontos Stormers África do Sul/Argentina África do Sul Cidade do Cabo 4 17 Crusaders Nova Zelândia Nova Zelândia Christchurch 4 14 Brumbies Austrália/Japão Austrália Canberra 4 13 Chiefs Nova Zelândia Nova Zelândia Hamilton 4 13 Sharks África do Sul/Argentina África do Sul Durban 4 12 Jaguares África do Sul/Argentina Argentina Buenos Aires 4 10 Blues Nova Zelândia Nova Zelândia Auckland 4 9 Hurricanes Nova Zelândia Nova Zelândia Wellington 3 8 Reds Austrália/Japão Austrália Brisbane 3 7 Lions África do Sul/Argentina África do Sul Joanesburgo 3 5 Rebels Austrália/Japão Austrália Melbourne 4 4 Highlanders Nova Zelândia Nova Zelândia Dunedin 3 4 Sunwolves Austrália/Japão Japão Tóquio 3 4 Bulls África do Sul/Argentina África do Sul Pretória 3 1 Waratahs Austrália/Japão Austrália Sydney 3 0

- Vitória = 4 pontos;

– Empate = 2 pontos;

– Derrota = 0 pontos;

– Vencer marcando 3 ou mais tries que o oponente = 1 ponto extra;

– Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- Classificam-se às quartas de final o 1º colocado de cada uma das 3 conferências + os 5 melhores da classificação geral;

Gallagher Premiership

Clube Cidade Jogos Pontos Exeter Chiefs Exeter 11 39 Sale Sharks Salford (Manchester) 11 31 Bristol Bears Bristol 11 30 Northampton Saints Northampton 11 30 Bath Bath 11 29 London Irish Reading / Londres 11 27 Gloucester Gloucester 11 24 Wasps Coventry 11 23 Harlequins Londres 11 23 Worcester Warriors Worcester 11 20 Leicester Tigers Leicester 11 16 Saracens* Londres 11 -72

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;

- 1º a 4º lugares = classificação às Semifinais e à Champions Cup;

- 5º e 6º lugares = classificação à Champions Cup;



* O Saracens foi declarado rebaixado por conta de quebra do teto salarial da liga nas últimas 3 temporadas;