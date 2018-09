The Rugby Championship pausou de novo e nesse fim de semana o Watch ESPN exibirá três partidas da Premiership inglesa, uma na sexta e duas no domingo.

Na sexta, a atração é Newcastle Falcons contra o líder Exeter Chiefs. Já no domingo ambas as partidas serão às 11h00, com o Leicester Tigers recebendo o Worcester Warriors e com o jogaço em Londres entre Saracens e Gloucester.

*Horários de Brasília

Sexta-feira, dia 21 de setembro

15h45 – Gallagher Premiership – Newcastle Falcons x Exeter Chiefs – Watch ESPN – AO VIVO

Domingo, dia 23 de setembro

11h00 – Gallagher Premiership – Saracens x Gloucester – Watch ESPN – AO VIVO

11h00 – Gallagher Premiership – Leicester Tigers x Worcester Warriors – Watch ESPN – AO VIVO

12h15 – Programa – Jour de Rugby – TV5 Monde – Inédito