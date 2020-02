ARTIGO COM VÍDEOS – A Top League japonesa chegou à sua quarta rodada com apenas três invictos: Panasonic Wild Knights, Kobelco Steelers e Toshiba Brave Lupus.

Os Wild Knights lideram com 100% de aproveitamento ao vencerem por 51 x 17 o Canon Eagles. O sul-africano campeão do mundo Damian De Allende fez o primeiro try do jogo.



Já o Kobelco Steelers, de Dan Carter, atropelou o NTT-Docomo Red Hurricanes por impressionantes 97 x 00, com direito a try de Brodie Retallick.



Por sua vez, o Toshiba Brave Lupus venceu por 45 x 26 o Mitsubishi Dynaboars, com todos os seus tries saindo de atletas japoneses.



Entre os demais times, destaque para a vitória do Kubota Spears sobre o Munakata Sanix Blues por 34 x 00, com Bernard Foley e Duane Vermeulen cruzando o in-goal.











Top League – Campeonato Japonês 2020

Hino Red Dolphins 19 x 48 Yamaha Jubilo

Suntory Sungoliath 40 x 14 NEC Green Rockets

Mitsubishi Dynaboars 26 x 45 Toshiba Brave Lupus

Toyota Verblitz 58 x 29 Honda Heat

Munakata Sanix Blues 00 x 34 Kubota Spears

Kobelco Steelers 97 x 00 NTT Docomo Red Hurricanes

Ricoh Black Rams 17 x 33 NTT Shining Arcs

Canon Eagles 17 x 51 Panasonic Wild Knigkts

Clube Prefeitura Jogos Pontos Panasonic Wild Knights Kumagaya 4 20 Kobelco Steelers Kobe 4 18 Toshiba Brave Lupus Tóquio 4 18 Yamaha Jubilo Shizuoka 4 14 Kubota Spears Chiba 4 13 Toyota Verblitz Toyota 4 11 Suntory Sungoliath Tóquio 4 11 NTT Shining Arcs Chiba 4 10 Munakata Sanix Blues Fukuoka 4 10 Canon Eagles Tóquio 4 9 Honda Heat Suzuka 4 6 Hino Red Dolphins Tóquio 4 4 Ricoh Black Rams Tóquio 4 4 NTT-Docomo Red Hurricanes Osaka 4 4 NEC Green Rockets Chiba 4 1 Mitsubishi Dynaboars Sagamihara 4 1

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por 7 pontos ou menos de diferença = 1 pontos extra;



- Pontos corridos, sem mata-mata;

- Edição sem rebaixamento;