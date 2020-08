Tempo de leitura: 2 minutos

Will Broderick, inglês de nascimento e ex atleta da Seleção Brasileira Masculina (com 4 jogos oficiais como scrum-half), é o novo treinador da Seleção Brasileira Feminina, as Yaras.

Aos 27 anos, Will já acumula sucesso como treinador no comando do Band Saracens, tendo sido campeão brasileiro feminino em 2019. Will terá a missão de conduzir o Brasil no Circuito Mundial de Sevens de 2021 e nos Jogos Olímpicos.

Will substitui o neozelandês Reuben Samuel, que comandou as Yaras entre 2016 (após os Jogos Olímpicos) e 2020 (até as Eliminatórias para a Copa do Mundo de Rugby XV contra a Colômbia). Reuben Samuel teve como grande feito o título do Hong Kong Sevens (a 2ª divisão mundial feminina) em 2019.

Escolha veio de dentro do rugby de clubes

“Tivemos que optar pela substituição do treinador por motivos de austeridade. Agradecemos imensamente ao Reuben pelo ilustre trabalho realizado e pelos excelentes resultados obtidos nesses quase 4 anos na liderança das Yaras. Com certeza deixa um legado importante para nós”, comenta o CEO da CBRu, Jean-Luc Jadoul. Reuben conduziu a Seleção Feminina em valiosos momentos: conquista de diversos títulos Sul-Americanos, vitória do qualificatório para o Circuito Mundial, em 2019, e a classificação para os Jogos Olímpicos de Tóquio, também no ano passado, entre outros. Fernando Portugal, head coach da CBRu, acrescenta: “São muitos os desafios que estão em jogo quando um treinador aceita fazer parte de um projeto assim: ficar longe de casa, dos familiares e se conectar a uma nova cultura e a um novo propósito. E, neste sentido, o Reuben entregou todo o seu tempo, conhecimento e disposição. Agradeço muito a ele por tudo que fez.”

Na Seleção Brasileira, começou como jogador em 2016 e fez sua estreia diante da Bélgica, na primeira vitória dos Tupis na Europa, na Gira de 2017. Entre outros jogos, Will Broderick esteve com o Brasil na conquista do Campeonato Sul-Americano de 2018. Ingressou na parte técnica como treinador voluntário e tornou-se analista de vídeo da equipe juvenil. Posteriormente, assumiu como treinador dos backs e também como analista de vídeo da franquia Sul-Americana do Brasil na SLAR. “Optamos por alguém formado dentro do Alto Rendimento do Brasil. Will tem conhecimento, capacidade e está alinhado com os valores que queremos fortalecer dentro do nosso sistema. Tem um lindo e desafiador objetivo pela frente, mas não estará só. Temos um grande staff que o apoiará, assim como a todas as atletas”, destaca Portugal.

Will tem 27 anos e é natural de Chester, no noroeste da Inglaterra. Começou a jogar rugby aos cinco anos no Winnington Park, clube pelo qual atuou até os 21 anos, exercendo também o papel de treinador. Após passagens pelo Sale Sharks, ainda na Inglaterra, e como treinador na Nova Zelândia, o inglês chegou ao Brasil em 2014, em programa da Premiership Rugby, com o intuito de auxiliar no desenvolvimento do rugby brasileiro. Aqui, defendeu o Lechuza, de Sorocaba, e depois o Band Saracens, na capital paulista, onde já foi jogador, preparador físico, treinador e auxiliou o time na busca por recursos financeiros com patrocinadores. Além disso, já jogou e atuou como treinador no Rio Branco.