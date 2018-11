ARTIGO COM VÍDEOS – A Copa da Inglaterra (a Premiership Cup) teve ação da sua segunda rodada nesse fim de semana e somente 2 equipes alcançaram a segunda vitória: a sensação Worcester Warriors e o Northampton Saints.

Os Warriors roubaram a cena ao visitarem o Leicester Tigers e conseguirem uma incrível vitória por 31 x 12, graças a um primeiro tempo implacável de 26 x 00. Já os Saints foram a Coventry e venceram no detalhe os Wasps por 15 x 14.

Vitórias ainda do Exeter Chiefs sobre o Bath e do Bristol Bears sobre o Gloucester, nos dois dérbis do Sudoeste da Inglaterra, ao passo que os Harlequins caíram em Londres diante do Newcastle Falcons e os Saracens empataram no Norte contra o Sale Sharks.

A terceira rodada é no próximo fim de semana, aproveitando a pausa na liga para os amistosos de seleções. Com isso, a Premiership Cup vai sendo jogada sem atletas de seleção, dando espaço a jovens talentos.

Premiership Rugby Cup – Copa da Inglaterra

Wasps 14 x 15 Northampton Saints

Harlequins 21 x 23 Newcastle Falcons

Leicester Tigers 12 x 31 Worcester Warriors

Exeter Chiefs 25 x 18 Bath

Sale Sharks 15 x 15 Saracens

Bristol Bears 21 x 13 Gloucester

Clube Cidade (País) Jogos Pontos Grupo 1 Exeter Chiefs Exeter 2 6 Newcastle Falcons Newcastle 2 6 Harlequins Londres 2 5 Bath Bath 2 1 Grupo 2 Worcester Warriors Worcester 2 10 Saracens Londres 2 6 Sale Sharks Salford (Manchester) 2 2 Leicester Tigers Leicester 2 0 Grupo 3 Northampton Saints Northampton 2 9 Bristol Bears Bristol 2 5 Gloucester Gloucester 2 5 Wasps Coventry 2 1

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- O 1º colocado de cada grupo e o melhor 2º colocado geral avançarão às semifinais;

- As equipes fazem 3 jogos contra as demais equipes do mesmo grupo e 1 clássico contra alguma equipe de outro grupo.