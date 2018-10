ARTIGO COM VÍDEOS – A Challenge Cup, a segunda copa europeia, viveu neste fim de semana sua segunda rodada, com 4 alcançando a segunda vitória: Clermont, La Rochelle, Sale Sharks e Worcester Warriors – que é a sensação da competição, após derrotar os fortes Stade Français e Ospreys.

O Grupo 1 teve os resultados esperados. Na sexta, os ingleses do Northampton Saints passaram pelo Dragons em Gales, 35 x 21, ao passo que o Clermont atropelou os romenos do Timisoara no sábado, 70 x 12.

No Grupo 2, o mais difícil, a situação do Stade Français se deteriorou com o clube de Paris perdendo duelo francês para o Pau, com 2 tries para cada lado, mas com os penais fazendo a diferença para os verdes. Enquanto isso, a sensação Worcester Warriors seguiu na ponta ao derrotar os galeses do Ospreys por 27 x 21. Todos os 3 tries dos ingleses saíram no primeiro tempo e os 3 tries galeses saíram no segundo tempo, mas 2 penais de Shillcock na reta final deram a vitória para os Warriors.



No Grupo 3, o Sale Sharks lidera após vitória em casa sobre o Connacht por 34 x 13, com direito a show de Chris Ashton, que correu para 3 tries. Os ingleses ainda se beneficiaram do empate do Bordeaux com o Perpignan por 25 x 25.

O La Rochelle é o líder do Grupo 4 após atropelar os russos do Enisei, 64 x 26, ao passo que os italianos do Zebre celebraram triunfo em casa sobre o Bristol Bears, 20 x 17, graças a penal de Carlo Canna no fim.



Já o outro italiano, o Benetton Treviso, perdeu a chance de liderar o Grupo 5 ao cair fora de casa diante do Agen por 20 x 19. Mas o Harlequins também perdeu, embolando o grupo. Derrota dos londrinos para o Grenoble na França por 19 x 13, com try seguido de penal para os alpinos no fim.

- Continua depois da publicidade -

Continental Shield tem vitórias italianas – por Giorgio Vuerich

O sábado também teve a 2ª rodada do Continental Shield, a 3ª copa europeia. Os italianos de Petrarca venceram os Barbarians da Bélgica – uma seleção dos melhores jogadores nacionais – no Stade Nelson Mandela, em Bruxelas. Os campeões italianos não tinham muita dificuldade em ter o melhor dos belgas, fecharam o primeiro tempo em 6×17, em seguida no segundo tempo marcaram dois outros tries para a final 12×31 bonificando a vitória.

No outro grupo, jogo todo italiano, no estádio San Michele, o Calvisano obtém sua segunda vitória consecutiva na competição dominando os romanos do Fiamme Oro no primeiro tempo, fecharam o placar com o bônus ofensivo já no seguro graças a quatro tries em pouco mais de meia hora (29×3). No segundo tempo os Lombardos diminuem a velocidade, e o Fiamme Oro marca três trie e no final 35×20.

Challenge Cup – Copa Desafio Europeu 2018-19

Agen 20 x 19 Benetton Treviso

La Rochelle 64 x 26 Enisei

Dragons 21 x 35 Northampton Saints

Pau 21 x 15 Stade Français

Zebre 20 x 17 Bristol Bears

Clermont 70 x 12 Timisoara Saracens

Worcester Warriors 27 x 21 Ospreys

Sale Sharks 34 x 13 Connacht

Bordeaux 25 x 25 Perpignan

Grenoble 19 x 13 Harlequins

Clube Pais Cidade Jogos Pontos Grupo 1 Clermont França Clermont-Ferrand 2 10 Dragons Gales Newport 2 5 Northampton Saints Inglaterra Northampton 2 5 Timisoara Saracens Romênia Timisoara 2 0 Grupo 2 Worcester Warriors Inglaterra Worcester 2 9 Ospreys Gales Swansea 2 6 Pau França Pau 2 4 Stade Français França Paris 2 1 Grupo 3 Sale Sharks Inglaterra Salford (Manchester) 2 10 Connacht Irlanda Galway 2 4 Bordeaux-Bègles França Bordeaux 2 2 Perpignan França Perpignan 2 2 Grupo 4 La Rochelle França La Rochelle 2 10 Bristol Bears Inglaterra Bristol 2 6 Zebre Itália Parma 2 4 Krasny Yar Rússia Krasnoyarsk 2 1 Grupo 5 Harlequins Inglaterra Londres 2 6 Benetton Treviso Itália Treviso 2 6 Grenoble França Grenoble 2 4 Agen França Agen 2 4

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- O 1º colocado de cada grupo e os 3 melhores 2ºs colocados se classificam às quartas de final.

Continental Shield – 3ª copa europeia 2018-19

Barbarians Belgas 12 x 31 Petrarca

Calvisano 35 x 20 Fiamme Oro

Clube Pais Cidade Jogos Pontos Grupo 1 Calvisano Itália Calvisano 2 9 Fiamme Oro Itália Roma 1 0 Locomotive Tbilisi Geórgia Tbilisi 1 0 Grupo 2 Petrarca Itália Padova 2 8 Rovigo Itália Rovigo 1 2 Barbarians Belgas Bélgica Bruxelas 1 0

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- Os campeões dos grupos fazem a final em jogos de ida e volta

Coppa Italia – Copa da Itália

Mogliano 12 x 21 Valsugana

San Donà 17 x 17 Verona

Medicei 38 x 07 Lazio

Valorugby 19 x 07 Viadana

Grupo A: Valsugana 9, Verona 7, San Donà 2, Mogliano 0

Grupo B: Valorugby Emilia 8, Medicei 6, Viadana 4, Lazio 1,