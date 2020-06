ARTIGO COM VÍDEOS – O Núcleo do Jogo da Confederação Brasileira de Rugby (a iniciativa que une desenvolvimento e alto rendimento) já disponibilizou os vídeos dos 3 módulos de seu workshop sobre Rugby Infantil realizado online durante este período de quarentena.

“Quisemos aproveitar esse momento de isolamento social para contribuir com o desenvolvimento do rugby nacional através da disseminação de conhecimento.

Os objetivos dos workshops foram trazer uma reflexão sobre o atual cenário do rugby infantil no Brasil; apresentar uma proposta de desenvolvimento de jogadores a longo prazo e oferecer ferramentas que auxiliem treinadores a implementar um processo de desenvolvimento de jogador a longo prazo em seus clubes. Todo esse material foi construído de forma colaborativa entre o staff do Núcleo do Jogo da CBRu, mas com colaboração da Sudamerica Rugby e da UAR, por meio do argentino Martin ‘Tato’ Bassino”, comentou Gabriel “Gabó” Cenamo sobre o objetivo do workshop.

Os vídeos já estão disponíveis para você rever.