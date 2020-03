O novo World Rugby Sevens Challenger Series feminino, a 2ª divisão do circuito mundial, deveria ser disputada neste mês em Stellenbisch, na África do Sul. Entretanto, por reunir equipes do mundo todo (incluindo a China), o World Rugby optou por adiar a disputa da competição.

O World Rugby Sevens Challenger Series seria disputado em torneio único, valendo promoção à elite mundial do sevens feminino. Com isso, agora a categoria aguarda a confirmação de nova data, assim que a pandemia for controlada.