O World Rugby aprovou a alteração do livro das Leis do Rugby para a inclusão dos óculos de proteção (goggles) como parte dos equipamentos permitidos em todas as categorias.

Até agora, os óculos estavam sendo usados em caráter de testes, que foram considerados um sucesso. A imagem do irlandês naturalizado italiano Ian McKinley usando os óculos rodou o mundo. O atleta havia parado de jogar rugby por conta da perda da visão em um olho, mas retornou pela possibilidade de usar os óculos – uma verdadeira história de superação e inspiração.



A criação de óculos próprios para o rugby foi fruto de anos de estudos em parceria do World Rugby com universidades britânicas e com a fabricante italiana Raleri. O modelo de óculos aprovado para o rugby permite a colocação de grau nas lentes e garante a segurança dos demais jogadores, como já ocorre com outros equipamentos permitidos.

A introdução dos óculos nas Leis do Rugby é um passo a mais na política do World Rugby de tornar o rugby verdadeiramente um esporte para todos.