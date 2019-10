O World Rugby – a federação internacional – celebrará os melhores jogadores do ano nesse domingo, em sua festa tradicional de premiação. Os finalistas das categorias começaram a ser revelados e a primeira lista final publicada foi a de Revelação do Ano (Breakthrough Player of the Year).

Os finalistas são:

Herschel Jantjies, scrum-half da África do Sul;

Joe Cokanasiga, ponta da Inglaterra;

Romain Ntamack, abertura/centro da França;

Em quem você votaria?

