A eleição para a presidência do World Rugby deixou em evidência a composição do Conselho da entidade e reportagens recentes da imprensa inglesa mostraram que o representante de Fiji na entidade, Ratu Vilikesa Bulewa Francis Kean, presidente da União Fijiana de Rugby, tem antecedentes criminais, tendo sido condenado por assassinato em 2006. Kean foi comandante militar da marinha fijiana e acabou solto. Na eleição do World Rugby, o fijiano é um dos apoiadores da candidatura de Beaumont e Laporte.

Com a notícia circulando, a federação fijiana optou agora por retirar Kean do Conselho do World Rugby, com a federação internacional endossando a decisão. Às vésperas da eleição, que ocorre no dia 26, quem representará Fiji no Conselho e na votação é o CEO da federação fijiana John O’Connor.