O World Rugby, a federação internacional, confirmou um pacote de leis experimentais para o rugby no período de retorno das atividades após a pandemia. As leis são opcionais, isto é, cada federação pode julgar se as adotará ou não, mas todas as entidades devem seguir as recomendações do World Rugby para o retorno do rugby.

O esporte só deve retornar nos países que tiverem condições para tal, seguindo orientações do poder público.

CLIQUE AQUI PARA BAIXAR O GUIA OFICIAL PARA O RETORNO AO RUGBY (EM PORTUGUÊS)

Atenção para o número de participantes: evitar aglomerações



O World Rugby ainda soltou uma lista de pessoas com o número de pessoas a serem envolvidos em cada partida, para evitar aglomerações desnecessárias. Clique aqui para baixar a listagem oficial, mas tenha em mente que muitos dos participantes listados não são válidos para um jogo amador.

Cuidados de higiene durante atividades

O World Rugby ainda frisou a importância de algumas medidas extras:

Higienização de rostos e mãos de todos os atletas antes e depois dos jogos, bem como das bolas usadas nas partidas e treinamentos;

Troca de uniformes e equipamentos de proteção no intervalo dos jogos, caso possível;

Evitar contato na comemoração das partidas (celebração de tries, pontos, vitórias);

Disponibilizar garrafas de água individuais (sem compartilhamento entre os atletas);

Evitar na medida do possível os atos de cuspir ou assoar o nariz durante as partidas;

As Leis Experimetais

As Leis Experimentais para o período da pandemia foram desenhadas a fim de se reduzir o tempo de contato mais intenso entre os atletas, a fim de amenizar os riscos de contágio. Com isso, o foco nas adaptações das leis ocorreram nos scrums, mauls, rucks e tackles.

O World Rugby explicou que o tempo gasto nas formações, na casa dos 15 minutos por jogo ou mais, faz os riscos de contágio aumentarem significativamente, levando a tais precauções.

CLIQUE AQUI PARA BAIXAR O DOCUMENTO OFICIAL COM AS LEIS EXPERIMENTAIS (EM PORTUGUÊS)

Cuidado com os treinos

Os cuidados com as formações fixas também devem ser tomados nos treinos, com o World Rugby sugerindo que:

Scrum sejam treinados apenas com scrum machines, para reduzir o número de pessoas envolvidas;

Formações (mauls, scrums) sejam treinados apenas no final das sessões de treinamentos e, preferencialmente, apenas antes do dia de folga;

Treinos com maior intensidade de contato físico sejam evitados 48h antes de uma partida;

Teste para a doença

O World Rugby ainda disponibilizou em português um teste online para jogadores saberem se têm sintomas do COVID-19. CLIQUE AQUI.