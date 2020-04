O World Rugby, a federação internacional, anunciou hoje a criação de um fundo de 100 milhões de dólares (mais de 520 milhões de reais) para ser utilizado pelas federações que estejam passando dificuldades financeiras por conta da crise gerada pela pandemia do coronavírus COVID-19.

O uso do fundo poderá ser solicitado por entidades que estejam em situação emergencial, com o objetivo de auxiliar o maior número possível de países. Para os países do chamado “Tier 1” (Nova Zelândia, Austrália, África do Sul, Argentina, Itália, França, Irlanda, Inglaterra, Gales e Escócia) o apoio financeiro envolverá também empréstimos e adiantamentos de verbas. Federações continentais igualmente poderão fazer uso do fundo.

Enquanto isso, o World Rugby segue discutindo com as federações e ligas planos para a sequência do rugby em 2020.

