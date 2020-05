O resultado final da eleição para presidente do World Rugby, a federação internacional, está programado para ser divulgado oficialmente no dia 12 de maio, após auditoria independente. No entanto, a imprensa internacional está sugerindo que os dois candidatos, o argentino Agustin Pichot e o inglês Bill Beaumont, concordaram que o resultado seja divulgado nos próximos dias.

As especulações dão conta de uma eleição parelha com provável vitória do inglês.