O World Rugby – a federação internacional – está estudando a criação da Liga Mundial apenas para seleções de fora do Six Nations e Rugby Championship. A informação foi vazada pela imprensa russa, que relatou uma reunião envolvendo representantes de nações que estão no Top 20 do mundo no momento.

A proposta é de criar uma estrutura de competições global para todas as nações que não estão nas duas grandes competições. A ideia é derivada da proposta derrotada no ano passado de criação de uma Liga Mundial, que envolveria todas as nações – incluindo as do Six Nations e Rugby Championship. A proposta, encabeçada pelo argentino Agustín Pichot, falhou ao impor a criação de um sistema de rebaixamento que poderia afetar os europeus do Six Nations.

Ainda não há maiores informações de como o sistema funcionaria.