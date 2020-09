Tempo de leitura: 1 minuto

O World Rugby, a federação internacional, lançou um programa para aumentar a presença de treinadoras no rugby internacional. Financiado pelo Comitê Olímpico Internacional, o Programa de Bolsas para Treinadoras foi lançado nesta semana e terá a federação internacional pagando bolsas para 12 treinadoras dos 12 países que jogarão em 2021 a Copa do Mundo de XV feminino.

Cada país nomeará uma treinadora para compor sua comissão técnica e o objetivo é de ter em 2025 ao menos 40% das comissões técnicas formadas por mulheres. No Mundial de 2017, apenas 1 das 12 seleções tinha uma treinadora como head coach.

O programa faz parte do plano de crescimento do rugby feminino até 2029 desenhado pelo World Rugby, que busca crescer a categoria em todas as áreas – do campo às lideranças.

Eliminatórias em 2021

A pandemia atrasou as Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2021. Até o momento, apenas 9 dos 12 participantes são conhecidos (Nova Zelândia, Austrália, Fiji, África do Sul, Canadá, Estados Unidos, França, Inglaterra e Gales) e em outubro de 2020 as Eliminatórias na Europa definirão o 10º classificado.

As Eliminatórias na Ásia ainda terão datas novas e definirão o 11º classificado, ao passo que o duelo entre Colômbia e Quênia, que vale vaga na Repescagem Mundial, será apenas no início de 2021. A Repescagem também será no primeiro semestre de 2021, em datas a serem ainda confirmadas.

A Copa do Mundo de XV feminino será em setembro de 2021 na Nova Zelândia.