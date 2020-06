O World Rugby (a federação internacional) votará um novo calendário mundial para o rugby profissional no próximo dia 30 de junho, aproveitando o momento de reorganização mundial causado pela pandemia.

A entidade confirmou hoje a data, dando início ao World Rugby Professional Game Forum, fórum que está sendo realizado com o objetivo de propor um novo modelo de calendário que una os interesses de todas as grandes seleções nacionais e das ligas profissionais. Os modelos desenhados a partir do fórum serão levados ao EXCO (o Comitê Executivo do World Rugby) e, por fim, serão votados no Conselho da entidade no dia 30.

O objetivo é reorganizar as competições de seleções e de clubes profissionais de modo harmônico, respeitando os interesses de cada país, dos clubes e dos atletas.

Participam do fórum:

