Xanxerê, no Oeste Catarinense, receberá neste sábado (18) a primeira etapa do Catarinense de Sevens Feminino Adulto. Os jogos serão disputados no Está Municipal José Annoni na cidade de Xanxerê a partir das 14:00 horas e haverá ainda um amistoso de Ten-a-side Masculino. O torneio contará com as equipes: Velho Oeste (Chapecó), Joinville (Joinville) e Itajaí (Itajaí).

Para a organização da etapa, o clube (Velho Oeste) conseguiu apoio junto a Preferitura Municipal de Xanxerê, município vizinho, que prontamente cedeu o Estádio Estádio Municipal Josué Annoni, com toda estrutura necessária e ambulância, tornando assim possível a realização da etapa no oeste.

Nessa etapa o torneio não contará com a atuai campeã (Desterro), pois a equipe não conseguirá participar devido aos gastos que tiveram com o classificatório do Super Sevens em março.

O Desterro, atual campeã e equipe com mais experiência, está treinando forte desde o início do ano e suas atletas estão ansiosas para jogar mais um catarinense. Elas gostariam muito de jogar em Xanxerê, na casa das meninas do Velho Oeste. Fomentar o Rugby em Santa Catarina foi e sempre será uma prioridade para o Desterro. Nas próximas etapas estarão em campo para dar o melhor.

O Velho Oeste é una equipe forte e muito aguerrida, que lutou pelas primeiras posições na edição passada, e mostrará nessa ano toda sua evolução. O clube está na expectativa e vem se preparando para participar desta primeira etapa com treinos semanais que acontecem todo domingo.

O Joinville esta se preparando desde o inicio do ano aprimorando a parte física e técnica visando o torneio, além disso realizaram alguns amistosos frente o Itajaí e o Desterro.

A equipe de Joinville possui as atletas mais novas do torneio, contudo eles vem apresentando desde o ano passado um constante evolução em seu jogo.

Agora para essa primeira etapa, possuem novas táticas de jogo para aplicar em campo, A expectativa da equipe é ganhar ainda mais experiência, visando chegar cada ano mais próxima do título estadual e praticar cada dia mais o esporte que se tornou paixão delas.

O Itajaí é a equipe estreante do torneio, tendo apenas um jogo oficial no currículo. A equipe foi formada no final de 2018 e conta com apenas duas atletas experientes, que já haviam jogado por outros clubes. Apesar de ser a equipe mais nova do estado e inexperiente, as meninas do Itajaí já se mostraram com muita garra e vontade, aplicando belos tackles e sabendo muito bem utilizar a força de suas atletas.

A estreia do time no Estadual tem a intenção de trazer um grande aprendizado e criar uma boa bagagem. A equipe não tem certeza de nenhuma de vitória, mas certamente que darão o melhor para alcançá-la.

Durante o torneio ocorrerá Amistosos entre as equipes masculinas do Itajaí e Velho Oeste na modalidade Ten-a-side.

Local: Estadio Municipal José Annoni – Xanxerê/SC.

Jogo 1: 14:00 – Velho Oeste x Itajaí – Feminino

Jogo 2: 14:30 – Velho Oeste x Itajaí – Masculino

Jogo 3: 15:00 – Itajaí x Joinville – Feminino

Jogo 4: 15:30 – Itajaí x Velho Oeste – Masculino

Jogo 5: 16:00 – Joinville x Velho Oeste – Feminino

Texto: Comunicação Federação Catarinense de Rugby