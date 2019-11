No domingo passado, a WPL – a máxima liga de XV feminino dos Estados Unidos – teve sua grande final, com o Glendale Merlins derrotando o Life West no jogo decisivo por 39 x 31.

Glendale conta com duas brasileiras, do Curitiba: a ponta Beatriz “Bea” Amaral e a pilar Franciny “Bu” Amaral (que esteve no jogo do Brasil contra a Colômbia em agosto). Bea começou entre as titulares e Bu entrou no segundo tempo da final.