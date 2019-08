O desenvolvimento do XV feminino demonstra força no interior paulista com os times da região de Araraquara divulgando seu calendário e programação de treinos e jogos.

A proposta é atrair um número cada vez maior de participantes com eventos pelo menos uma vez por mês. As equipes envolvidas até o momento são: Arani de Rio Preto, Piratas de Americana e Locomotiva de Araraquara.

A programação, até o presente momento, é a seguinte:

04/08 – Treino

01/09 – Treino

22/09 – Amistoso (a confirmar)

20/10 – Treino

10/11 – Participação no campeonato de XV no URA – Barueri

08/12 – Treino final e confraternização

Para participar, basta entrar em contato

Lilian – 19 99823-4908 (Whatsapp); lilian_admfin@hotmail.com