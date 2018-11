ARTIGO COM VÍDEOS – Terça-feira foi dia do último amistoso internacional de XV feminino de 2018. Em Glasgow, a Escócia recebeu o poderoso Canadá e as canadenses levaram a melhor vencendo no aperto por 28 x 25.

Jogo aberto e envolvente provando a evolução escocesa e a profundidade do elenco canadense, que não precisou das atletas do sevens para levar sua seleção de XV de forma competitiva à Europa. A Escócia teve o penal do empate no lance final, mas desperdiçou.

25 28

- Continua depois da publicidade -

Escócia 25 x 28 Canadá, em Glasgow

Ranking Mundial com problemas

O Ranking feminino do World Rugby retrata a modalidade somente dentro do Top10. A Nova Zelândia fechou em primeiro lugar o ano, com a Inglaterra em segundo, apesar da evolução da França, que venceu as Black Ferns. A Irlanda sofreu com a sequência de derrotas e despencou para o 10º posto.

Abaixo do Top 10 começam os problemas. Portugal está em 15º apesar de ter apenas 2 jogos oficiais em sua história – o último em 2012. O Brasil chegou a subir neste ano no Ranking para o 44º lugar, apesar de não fazer um jogo oficial desde 2008, ficando acima da República Tcheca que realizou uma partida em 2018 – e venceu!