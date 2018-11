ARTIGO COM VÍDEO – A sexta-feira contou com dois jogos entre equipes da elite do XV feminino mundial.

O primeiro embate foi em Londres, no estádio dos Saracens, com a Inglaterra recebendo e liquidando os Estados Unidos por 57 x 05. Vitória recorde das Red Roses sobre as Eagles, facilitada pelo cartão vermelho recebido por Megan Rom logo aos 14′, deixando os EUA com 14 em campo até o fim. As inglesas não perdoaram e correram para 9 tries: a ponta Kelly Smith fez 2, enquanto Riley, McKenna, Scott, Daley-Mclean, Hunter e Williams fizeram um casa, além de um penal try.

Já em Toulon, diante de um estádio animado, a França recebeu a Nova Zelândia, para o primeiro confronto entre as duas potências desde 2010. E as Bleues fizeram de tudo para conseguirem a primeira vitória sobre as Black Ferns. Mas não foi desta vez. O primeiro tempo foi uma batalha de contato físico que acabou em 0 x 0, com as francesas tendo o controle da posse de bola, mas parando na defesa preta.

Foi apenas no segundo tempo que o placar foi aberto, com try neozelandês de Blackwell, aos 52′, no pick and go. A França sentiu o golpe e 6 minutos depois a Nova Zelândia abriu para a ponta para Wickliffe finalizar o segundo try. 14 x 00.

As Bleues não desistiram e controlaram a posse de bola até o fim, mas sem conseguir finalizar. Boujard teve um try anulado e o jogo se encerrou em 14 x 00. E o duelo se repetirá em Grenoble no dia 17.

