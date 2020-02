ARTIGO COM VÍDEO – Após derrota na estreia diante do Canadá, o Brasil foi derrotado também pelos Estados Unidos, no fechamento do primeiro dia de jogos do torneio feminino do Sydney Sevens, a 5ª etapa do Circuito Mundial de Sevens – que tem transmissão do Watch ESPN.

Desde o começo as norte-americanas mostraram superioridade, com Rovetti marcando hat-trick (3 tries) ainda no primeiro tempo. Alev Kelter foi o nome do jogo criando espaços para os EUA, que tiveram ainda Gustatis, Thomas e a própria Kelter cruzando o in-goal. Para o Brasil, foram três tries de corridas longas, com Bianca marcando um try em cada tempo e Mulan fazendo o último try do jogo. EUA 34 x 19.

Nos demais jogos da rodada, não houve surpresas. O Canadá superou Fiji, em jogo apertado que mostrou a evolução fijiana: 20 x 14. A Inglaterra bateu o Japão, a Nova Zelândia passou pela Rússia, a Austrália superou a Irlanda e a França atropelou a Espanha. Com isso, ainda não há definições quanto aos classificados às semis.

- Continua depois da publicidade -

World Rugby Sevens Series – Circuito Mundial de Sevens – 5ª etapa Feminina – em Sydney, Austrália

Grupo A: Nova Zelândia, Inglaterra, Rússia e Japão

Grupo B: Canadá, Estados Unidos, Fiji e Brasil

Grupo C: Austrália, França, Espanha e Irlanda

Yaras: Aline “Yu” Bednarski (SPAC), Andressa Alves (Guanabara), Bianca Silva (Leoas), Eshyllen Coimbra (Guanabara), Haline Scatrut (Melina), Isadora “Izzy” Cerullo (Niterói), Leila Silva (Leoas), Luiza Campos (Charrua), Mariana Nicolau (São José), Rafaela Zanellato (Curitiba), Raquel Kochhann (Charrua), Thalia “Mulan” Costa (Delta);

*Horários de Brasília

Sexta-feira, dia 31 de janeiro / Sábado, dia 1º de fevereiro

19h30 – Estados Unidos 14 x 19 Fiji

19h52 – Canadá 33 x 10 Brasil

20h14 – Inglaterra 33 x 00 Rússia

20h36 – Nova Zelândia 28 x 00 Japão

20h58 – Austrália 33 x 00 Espanha

21h20 – França 40 x 14 Irlanda

01h08 – Estados Unidos 34 x 19 Brasil

01h30 – Canadá 20 x 14 Fiji

01h52 – Inglaterra 26 x 05 Japão

02h14 – Nova Zelândia 22 x 12 Rússia

02h36 – Austrália 34 x 00 Irlanda

02h58 – França 42 x 07 Espanha

Sábado, dia 1º de fevereiro / Domingo, dia 2 de fevereiro



18h45 – Fiji x Brasil

19h07 – Canadá x Estados Unidos

19h29 – Rússia x Japão

19h51 – Nova Zelândia x Inglaterra

20h13 – Espanha x Irlanda

20h35 – França x Austrália

00h08 – Decisão de 11o lugar

00h30 – Decisão de 9o lugar

00h52 – Decisão de 7o lugar

01h14 – Decisão de 5o lugar

01h36 – Semifinal – 1º Grupo A x Melhor 2º

01h58 – Semifinal – 1º Grupo B x 1º Grupo C

05h37 – Decisão de 3º lugar

06h26 – FINAL